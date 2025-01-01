Air Max Muse Sneaker: ein Schuh mit Power
Geh an deine Grenzen und übertriff dich selbst – mit unserem Air Max Muse Sneaker. Die Geschichte von Nike beruht auf der Entwicklung bahnbrechender Laufschuhe – dass Schuhinnovationen längst Teil unserer DNA sind, wird also niemanden überraschen. Flexible Obermaterialien fördern den natürlichen Bewegungsablauf des Fußes, während griffige Außensohlen maximalen Halt auf dem jeweiligen Untergrund gewährleisten. Dank des eleganten, futuristischen Designs siehst du beim Training auch gut aus.
Unsere berühmte Max Air Dämpfung steht im Mittelpunkt des Air Max Muse Designs. Die mit Druckluft gefüllten Kammern in der Sohle absorbieren den Aufprall beim Abrollen, Abspringen oder Aufkommen des Fußes. Dann federn sie zurück in ihre ursprüngliche Position und erzeugen dabei ein reaktionsfreudiges, antreibendes Tragegefühl. So hast du wieder genügend Energie für die nächste Herausforderung. Diese auf Luft basierende Dämpfung sorgt für das leichte Gewicht und den Komfort dieser Schuhe. Hinzu kommt unsere weiche Schaumstoff-Dämpfung für zusätzlichen Support.
Wer sich anstrengt, kommt unweigerlich ins Schwitzen. Deshalb verfügen unsere Air Max Muse Sneaker über strategisch platzierte Einsätze aus Mesh. Dieses atmungsaktive Material fördert die Luftzirkulation, hält deine Füße kühl und ermöglicht deinem Körper, überschüssige Wärme schnell abzugeben. Die eleganten Lederbesätze sorgen zudem für einen hochwertigen Look und machen den Schuh noch strapazierfähiger.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf unserer Air Max Muse Sneaker auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.