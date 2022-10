Nike Mama-Kollektion

Bei einer Schwangerschaft wird deine Ausdauer wie in keiner anderen Situation auf die Probe gestellt. Schwanger zu sein ist wie ein Marathon, der in Monaten und nicht in Kilometern gemessen wird. An manchen Tagen fühlst du dich stark und an anderen fehlt dir die Energie. Aber du machst trotzdem weiter, denn du bist eine Mutter. Und Mütter sind die stärksten Athletinnen überhaupt. Ab diesem September unterstützt dich Nike (M) bei dem Ultra-Ultramarathon, den du als Mutter meisterst. Du bist stärker als jemals zuvor. Und wir begleiten dich auf deinem Weg.