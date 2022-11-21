Wie du mit Erschöpfung im ersten Trimester zurechtkommst – erklärt von Expert:innen

In den ersten Monaten deiner Schwangerschaft bist du eventuell ständig müde und erschöpft. "Diese Müdigkeit ist spezifisch für das erste Trimester", so Dr. Amanda Williams, zertifizierte Gynäkologin in Oakland, Kalifornien, und Fachberaterin für Nike (M)ove Like a Mother. "In dieser Zeit wachsen Fötus und Plazenta am schnellsten, sodass der Stoffwechsel des Körpers auf Hochtouren läuft." In dieser Zeit steigt auch die Menge an bestimmtem Hormonen wie Östrogen, Progesteron und hCG (humanes Choriongonadotropin, das von der Plazenta ausgeschüttete Schwangerschaftshormon) stark an, was dazu führen kann, dass du dich wie durch die Mangel gedreht fühlst.

Betrachte das Ganze aus dieser Perspektive: In dir wächst ein neues Leben heran und damit wird dein Körper in den kommenden neun Monaten voll und ganz beschäftigt sein. Kein Wunder also, dass du nur schwer von der Couch kommst – geschweige denn, dich fit für zwei fühlst, um Sport zu machen. Selbst Profisportlerinnen haben in dieser Phase zu kämpfen: Adia Barnes, Nike Athlete, Cheftrainerin des Frauenbasketballteams der University of Arizona Wildcats und Mutter von zwei Kindern, erinnert sich daran, dass sie sich während ihres ersten Trimesters "einfach unheimlich müde" fühlte.

Dennoch kannst du mithilfe dieser Tipps etwas gegen diese Müdigkeit tun.