Sind intensive Workouts während der Schwangerschaft möglich?

Wenn du vor deiner Schwangerschaft liebend gern ins Fitnessstudio gegangen bist, fragst du dich vielleicht: Muss ich meine Workouts mit einem Baby im Bauch einschränken? Gute Frage. Viele Workouts für die Schwangerschaft werden gerne als "sanft" und "gemäßigt" beschrieben, was vielleicht nicht dein bevorzugtes Tempo ist.

Wenn du erschöpft bist oder das Gefühl hast, dass du dich etwas zurückhalten solltest, dann mach das. Eine andere Orientierungshilfe bietet dir die Beurteilung nach dem sogenannten Rating of Perceived Exertion (RPE), also deiner wahrgenommenen Anstrengung auf einer Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, dass du auf der Couch liegst und Netflix guckst, und 10 entspricht einem der härtesten Workouts, das du je absolviert hast. Halte die Intensität bei einem Wert von höchstens 7 oder 8 von 10, rät Dr. Amanda Williams, zertifizierte Gynäkologin aus Oakland, Kalifornien, und Fachberaterin für Nike (M)ove Like a Mother. (Das klingt anders als der gute alte Wert für die Herzfrequenz, von dem du schon gehört hattest? Das liegt daran, dass diese Richtlinie mittlerweile einfach veraltet ist, so Dr. Williams.)

Natürlich empfindet jede Person eine Anstrengung von 7 oder 8 anders, und eine Anstrengung von 7 wird in der 18. Schwangerschaftswoche anders wahrgenommen als in der 32. Woche. "Schwangerschaft lässt sich mit dem Tragen eines Rucksacks vergleichen, in den du jede Woche einen weiteren großen Stein packst. Gegen Ende deiner Schwangerschaft ist das Trainingspensum, das du in der 20. Woche noch gemeistert hast, umso schwieriger zu bewältigen, weil der Rucksack immer schwerer wird", sagt Catherine Cram, Sportphysiologin und Inhaberin von Prenatal and Postpartum Fitness Consulting in Verona, Wisconsin. "Du wirst nicht weniger fit. Du arbeitest härter."

Wie kannst du dein Workout also entsprechend anpassen? Es geht in erster Linie darum, dass du auf deinen Körper hörst. "Du solltest dich beim Training nach deiner individuellen Komfortzone richten", sagt Dr. Williams. Für den Einstieg: