Risiko laufbedingter Verletzungen reduzieren

Man kann einen Schuh im Labor an Läuferinnen und Läufern testen – oder man prüft ihn mithilfe von Hunderten von Läuferinnen und Läufern in einer kontrollierten wissenschaftlichen Studie auf Herz und Nieren. Mit jedem neuen Schuh für unser Project: Run Fearless geben wir eine unabhängige Studie in Auftrag, um zu sehen, ob er tatsächlich hilft, laufbedingte Verletzungen zu reduzieren. Die Ergebnisse unserer jüngsten Studie weisen darauf hin, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Tests zeigen*, dass der Nike ZoomX Invincible Run und der Nike React Infinity Run 2 das Verletzungsrisiko in ähnlicher Weise reduzieren wie der Nike React Infinity Run, also laut einer vergleichbaren Studie um 52 % im Vergleich zum Nike Air Zoom Structure 22, unserem traditionellen Motion Control-Schuh.