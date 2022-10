Das Engagement der Jordan Brand für die Black Community

Unsere ersten Investitionen konzentrieren sich auf den Aufbau sozialer und politischer Macht innerhalb der Black Community, indem wir die Unterdrückung Schwarzer Wähler bekämpfen.



Auf nationaler Ebene spenden wir jeweils 1 Million US-Dollar an den NAACP Legal Defense and Educational Fund (LDF) und The Formerly Incarcerated & Convicted People and Families Movement (FICPFM) sowie 500.000 US-Dollar an Black Voters Matter zur Unterstützung ihrer landesweiten Bemühungen.



Unsere Investitionspläne für unsere drei Hauptbereiche Soziale Gerechtigkeit, Wirtschaftliche Gerechtigkeit sowie Bildung und Bewusstseinsbildung werden wir durch Unterstützung nationaler und lokaler Organisationen weiter ausbauen.