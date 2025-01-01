Jordan 11 Schuhe: Power & Performance
Unser Jordan-Abenteuer begann damals in den 80ern, als unsere erste Nike Zusammenarbeit mit Michael Jordan ins Leben gerufen wurde. Daraufhin folgte eine Innovation nach der anderen. Mit der Kombination aus hochwertigen Materialien und ikonischem Style sind unsere Jordan 11 Schuhe auf Spielerinnen und Spieler ausgerichtet. Hier erwarten dich herausragender Halt, leichte Obermaterialien und einzigartige Polsterungen – für Sportschuhe, die sowohl auf dem Spielfeld als auch im Alltag unvergleichbaren Komfort bieten.
Von der Trainingsession mit dem Team bis hin zum großen Match: Höchstleistung geht ohne das richtige Schuhwerk nicht. Unsere Jordan 11 Schuhe haben griffige Außensohlen aus Gummi, die hervorragende Traktion mit jeder Menge Bewegungsfreiheit kombinieren. Du kannst dich beim Laufen, Springen und Wenden also immer auf deine Schuhe verlassen. Und selbstverständlich lassen wir dich in Sachen Details auch nicht im Stich: Achte beispielsweise auf durchsichtige Materialien für den futuristischen Look und umlaufende Zehenkappen für maximale Langlebigkeit.
Wo immer deine Füße dich auch hintragen: Deine Gelenke und Muskeln brauchen verlässliche Dämpfung, um Verstauchungen und andere Verletzungen zu vermeiden. Glücklicherweise sind unsere Jordan 11 Schuhe mit den ausgezeichneten Nike Air Elementen ausgestattet. Diese innovativen Polsterungen dämpfen Stöße optimal ab und geben dir gleichzeitig auch noch ein leichtes, federndes Tragegefühl. Dabei kannst du selbst entscheiden, ob die Air Elemente am Vorderfuß, an der Ferse oder entlang der gesamten Sohlenlänge sitzen sollen. Wir können zwar nicht garantieren, dass du damit fliegen wirst, du kannst deinen Schuh aber definitiv deiner Spielweise anpassen …
Um die Zukunft unseres Planeten zu sichern, müssen wir alle unseren Teil zum Umweltschutz beitragen. Deswegen haben wir die „Move to Zero“-Initiative gestartet. Die Kampagne hat ein Ziel: unser Unternehmen so umzustrukturieren, dass wir in Sachen Abfall und Emissionen eines Tages auf Netto-Null kommen. Um dorthin zu gelangen, werden die Nike Air Sohlen in unseren Fabriken in Oregon und Missouri, USA, seit 2008 zu mindestens 25 % aus recyceltem Produktionsabfall hergestellt. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir kommen ihm jeden Tag näher. Unterstütze uns dabei – entscheide dich für Jordan 11 Schuhe mit Nike Air.