Workout am Erholungstag –Was das ist und warum du es ausprobieren solltest

Indem du bestimmte Muskeln mit wenig intensiven Bewegungen aktivierst, tust du deinem Körper etwas Gutes.

Sanfte Bewegungen können den Kreislauf ankurbeln und so dazu beitragen, dass Abfallstoffe abtransportiert und Blut und Nährstoffe zu den beim Training beanspruchten Muskeln transportiert werden.

In einer Studie, die 2016 in der Fachzeitschrift PLoS One veröffentlicht wurde, zeigte sich bei Athlet:innen nach einer 20-minütigen aktiven Erholungseinheit, bei der dieselben Muskeln wie beim Training selbst beansprucht wurden, ein deutlicher Rückgang der Muskelermüdung – im Vergleich zu Athlet:innen, die das Regenerationstraining nicht absolvierten. Die Forscher:innen gehen davon aus, dass durch die leichte Aktivität Laktat (ein Nebenprodukt der bei der körperlichen Betätigung erzeugten Energie) aus den Muskeln entfernt und das Blut wieder mit Sauerstoff angereichert wird.

"Letztendlich geht es darum, dass das Blut dorthin gelangt, wo die Heilung oder Regeneration stattfinden soll", so Rothstein.

Der Transport von Blut und Nährstoffen zu den Zielmuskeln trägt auch dazu bei, Schwellungen und Spannungsgefühle zu reduzieren, die nach einem intensiven Training auftreten können. Dadurch lassen sich Muskelsteifheit und Muskelkater vermeiden oder lindern, so Rothstein.

Und das wiederum beschleunigt die Regeneration und sorgt dafür, dass du dich erholt und bereit für das nächste Training fühlst.

Eine im International Journal of Sports Medicine veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2010 ergab beispielsweise, dass Triathlet:innen nach einem regenerierenden Schwimmtraining bessere Leistungen erbrachten als nach einem passiven Erholungstag. Die Forscher:innen nehmen an, dass Wasser durch den Druck, den es auf den Körper ausübt (den sogenannten hydrostatischen Druck), zur Verringerung von Entzündungen beiträgt.

Und laut einer im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2019 wird durch diesen Druck mehr Blut zu wichtigen Organen wie Herz, Gehirn und Lunge befördert. In letzterer kann es dann mehr entzündungshemmenden Sauerstoff und Nährstoffe aufnehmen.

Neben dem Muskelgewebe profitieren auch die Gelenke von aktivem Regenerationstraining. "Durch Bewegung wird mehr Gelenkflüssigkeit produziert, die die Gelenke schmiert", so Rothstein. Das Ergebnis: weniger Steifheit.

Außerdem kannst du mit Workouts am Erholungstag leichter die empfohlenen 150 Minuten moderater körperlicher Aktivität pro Woche erreichen.