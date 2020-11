Wie lang oder kurz sollte ein Workout sein?

Warum die Art von Training eine Rolle spielt

Was Ausdauertraining betrifft, können kurze Workouts wahrscheinlich kein normales, langes Workout ersetzen. Untersuchungen zeigen, dass unser Körper anhaltenden kardiovaskulären Stress benötigt, um aerobe Fitness aufzubauen, und dass selbst drei über den Tag verteilte zehnminütige Trainingseinheiten dafür nicht ausreichen. "Das Problem bei extrem langen Erholungsphasen ist, dass die Herzfrequenz zwar vorübergehend ansteigt, aber auch relativ schnell wieder absinkt", so Dr. Martin Gibala, Professor an der McMaster University in Ontario und Leiter der oben erwähnten Studie. "Das Herz-Kreislauf-System immer wieder erneut zu belasten, ist nicht wirklich hilfreich."



Auch wenn dir kurze Trainingseinheiten in Bezug auf deine Ausdauer nicht viel bringen, geht aus Studien eindeutig hervor, dass sie die Kraft und Funktion deiner Muskeln verbessern und dafür sorgen, dass du langfristig gesund bleibst. Tatsächlich haben Forscher in Neuseeland herausgefunden, dass sechs intensive einminütige Trainingseinheiten kurz vor oder nach den Mahlzeiten den Blutzuckerspiegel wirksamer kontrollieren als eine 30-minütige Session, die am Stück absolviert wird. Das liegt vermutlich daran, dass kurze, intensive Intervalle die Insulinsensitivität erhöhen.



Und auch eine Studie der University of Mississippi hat ergeben, dass intensives Gewichtheben mit nur wenigen Wiederholungen (wie beispielsweise ein Einwiederholungsmaximum) deine Kraft genauso erhöht wie vier Sätze mit acht bis zwölf Wiederholungen, wahrscheinlich weil deine Muskeln dabei unterschiedlich, aber gleich stark beansprucht werden. Wenn du also einen Raum voller Trainingsgeräte hast und dich gerade das Gefühl überkommt, dich auspowern zu müssen, solltest du dir überlegen, ob du nicht doch schnell einen Satz einschieben willst. Wie du ja jetzt weißt, geht das auch mit wenig Zeit. (Vergiss aber nicht, dich aufzuwärmen).



"Beim Widerstandstraining hat "Exercise Snacking" wahrscheinlich die gleichen positiven Auswirkungen wie ein Workout, das am Stück absolviert wird", so Gibala, der selbst Gebrauch von der Methode machte, als er mal keine Zeit hatte, ins Fitnessstudio zu gehen. Beim Kraftaufbau kennt dein Körper wahrscheinlich keinen Unterschied zwischen einem auf einmal ausgeführten Gewichthebe-Workout und mehreren kürzeren, über den Tag verteilten Sessions. Du musst nur darauf achten, dass die Gesamtzahl der Übungen die gleiche ist.