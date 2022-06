Mehr Selbstvertrauen mit Top-Athlet Logan Aldridge

Nur selten führt ein dramatischer Unfall dazu, ein positives Highlight im Leben zu werden. Aber für CrossFit-Profi und Nike Athlet Logan Aldridge war der Verlust seines linken Arms beim Wakeboarding im Alter von 13 Jahren nicht nur "das Beste, was jemals passiert ist", sondern Grundpfeiler seiner neuen Lebensaufgabe: Leuten dabei helfen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Zum Start der 9. Staffel von Trained trifft der Mitgründer von All Things Adaptive – einem Hersteller für anpassungsfähiges Equipment – und Trainingsleiter der Adaptive Training Academy auf die neue Moderatorin Jaclyn Byrer. Er erzählt, was er mental und körperlich geleistet hat, um der drittfitteste einarmige Mann der Welt zu werden und von den magischen vier Worten, mit denen ihm seine Mutter eine neue Perspektive eröffnete. Er berichtet von seinem albernen Humor, der immer für ein Lächeln auf seinem Gesicht sorgt, und von der fünf-Sekunden-Regel, auf die er schwört, bevor er in Aktion tritt. Unabhängig von Körper, Fähigkeiten oder Sportart können seine Erkenntnisse und seine Einstellung, alles auszuprobieren, dazu beitragen, dass wir uns Ziele setzen und sie Stück für Stück erreichen.