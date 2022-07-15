Deine Anleitung für seitliche Ausfallschritte: Vorteile, Technik und Varianten, die du ausprobieren kannst

Ausfallschritte sind eine Bodyweight-Übung, die du zu Hause in zahlreichen Varianten machen kannst, um deine Beine zu kräftigen. Zu den gängigsten Varianten gehören seitliche Ausfallschritte, bei denen du den Ausfallschritt in einem anderen Winkeln machst als bei der traditionellen Version.

Grundsätzlich trainierst du mit seitlichen Ausfallschritten mehr Bereiche im Unterkörper als mit anderen Übungen. Aber Trainer:innen schwören: Du kannst diese Übung noch dynamischer gestalten, um weitere Körperbereiche zu trainieren.

Ohne die richtige Technik wirst du jedoch nicht von den Vorteilen dieser Übung profitieren. Im Gegenteil: Du riskierst sogar Verletzungen. Das solltest du über seitliche Ausfallschritte sowie neue Varianten wissen, die du bei deinem nächsten Workout ausprobieren kannst: