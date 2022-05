Was ist ein Calisthenics-Workout?

Calisthenics-Übungen können ein guter Startpuntk für diejenigen sein, die eine regelmäßige Übungsroutine beginnen – besonders, wenn man keine bereits bestehenden Verletzungen oder andere körperliche Einschränkungen hat. Typische Übungen sind Push-ups, Sit-ups, Bodyweight Squats, Jumping Jacks und Planks.

Wie bei jeder Art von neuem Workout kann es zu einer Lernkurve kommen. Zu Beginn können Varianten dabei helfen, Kraft aufzubauen und an der Haltung zu arbeiten – z. B. Push-ups an der Wand anstatt im Liegen oder bei Squats auf einen Stuhl setzen, anstatt bis ganz auf den Boden zu gehen. Aber das Verletzungsrisiko ist bei einem Bodyweight-Training weitaus geringer, als wenn man eine Kettlebell schwingt oder eine Langhantel mit Gewichten auf einer Bank drückt.

Für Jeremy Fernandes, einen Precision Nutrition-zertifizierten Krafttrainer sind Sicherheit und Machbarkeit von Bodyweight-Workouts mit die Gründe, warum er verschiedene Calisthenics-Übungen gerne in seine Routine und die seiner Kund:innen integriert.



"Wenn man die Herzfrequenz in Schwung bringen und ordentlich schwitzen möchte, eignet sich Calisthenics-Training gut", sagt Fernandes. "[Wenn] man noch nie trainiert hat, kann so etwas wie ein Squat oder ein Push-up einschüchternd sein, aber man kann sie an sein Fitnesslevel anpassen. Es kann Jahre spezifischen Trainings erfordern, um an die Leute heranzukommen, die mehrere Muscle-ups machen. Aber wenn man an die ersten Bodyweight-Ausfallschritte angeht, ist das einfacher und sicherer als so etwas wie ein Deadlift.



Der relativ niedrige Aufwand dieser Übungen macht sie wunderbar für Menschen, die Schulter-, Rücken- oder Knieschmerzen lindern wollen.

"Isolierende Halteübungen und Positionen, bei denen die Muskeln sehr lange moderat angespannt werden, sind nützlich, wenn man versucht diese Muskeln zu therapieren", sagt Fernandes. "Es kann zu Bewegungen führen, bei denen Schmerzen weniger wahrscheinlich sind. Diese Halteübungen sind sehr selten schmerzhaft, und wenn man Schmerzen hat, kann man aufhören, ohne dass eine Hantel oder eine Langhantel einem im Gesicht landet."



Die Vorteile von Calisthenics und isolierten Halteübungen als Therapie und Schmerzminderung wurden von Studien bestätigt. Will man aber die besten Resultate, benötigt man einen konsistenten Fitnessplan – oder lässt sich einen von einer Expertin oder einem Experten erstellen – der auf Bedürfnisse und Ziele ausgerichtet ist.

Der größte Vorteil von Calisthenics gegenüber anderen Übungsarten ist, dass man keine Gewichte oder zusätzliches Equipment für die meisten Übungen braucht, außer bei Übungen wie Klimmzügen oder Seilspringen. Solange man genug Platz für die Bewegungen hat, kann man sie fast überall machen. Diese Übungen eignen sich besonders, wenn man nicht zu Hause ist oder die Mitgliedschaft im örtlichen Fitnessstudio teuer ist.