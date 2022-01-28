Laufshorts mit Handy-Tasche: Warum sie so praktisch sind

Elastisches Material für optimale Bewegungsfreiheit, z. B. Nike Dri-FIT

Atmungsaktive, schweißableitende und schnelltrocknende Eigenschaften

Leichte Kompression für eine rutschfeste Passform

Ausreichend Schutz

Das Wichtigste, das es für Läufer:innen bei der Auswahl ihrer Laufshorts oder Laufhose mit Smartphone-Tasche zu beachten gilt, ist die Qualität der Kleidung. Denn die Hauptaufgabe von Laufausrüstung ist es, dich bei deinem Workout bestmöglich zu unterstützen. Natürlich ist die Smartphone-Tasche ein praktisches Feature. Doch wenn das Material nicht atmungsaktiv ist oder die Passform nicht stimmt, dann bringt dich das auch nicht weit.Du hast bereits mehrere Laufshorts oder -hosen mit Tasche in die engere Wahl gezogen? Dann prüfe, ob sie folgende Merkmale aufweisen:

Bestimmt hast du in Sachen Länge und Passform gewisse Vorstellungen. Lass dich bei der Auswahl deiner Laufshorts oder -hose primär davon leiten. Die Tasche ist zunächst zweitrangig. Denn die Passform der Shorts oder Hose ist wichtiger als die Platzierung der Tasche. Achte nur darauf, dass sie die richtige Größe für dein Smartphone hat.