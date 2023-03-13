Was du zu Trainingshosen tragen solltest

Das richtige Styling für Nike Trainingshosen
Stylingtipps
Diese gemütlichen und schicken Modelle kannst du jederzeit und überall tragen.
Trainingshosen werden manchmal unterschätzt. Sie sind das ideale Outfit, wenn du zu Hause abhängen willst oder ein Besuch im Gym ansteht. Aber sie können sich auch als modischer Hingucker behaupten. Wenn es um das Styling von Trainingshosen geht, stellt sich zunächst die Frage: Welchen Teil deines Outfits möchtest du am stärksten betonen?
Geht es dir beispielsweise hauptsächlich darum, deine auffälligen neuen Sneaker zu zeigen? Dann entscheide dich für eine Trainingshose in einem neutralen Farbton, die am Knöchel eng anliegt, um deine Schuhe optimal in Szene zu setzen. Du strebst mit einem Oversize-Sweatshirt einen legeren Look an? Trainingshosen in 3/4-Länge sind eine bequeme Alternative zu deinen üblichen Jeans.
Wenn du einen legeren Alltagslook mit hohem Tragekomfort zusammenstellst, ohne Kompromisse bei deinem persönlichen Style einzugehen, sind Trainingshosen ein entscheidender Baustein. Im Anschluss findest du sechs Möglichkeiten, wie du deine Trainingshosen optimal zur Geltung bringen kannst.
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Das richtige Styling für Trainingshosen
1.Velours mit weitem Bein + Rundhalssweatshirt + Blazer Sneaker
Wenn du im Homeoffice arbeitest, überlegst du vielleicht auch jeden Tag, ob du dich anziehen oder im Schlafanzug bleiben sollst. Sieh diese Trainingshosen als cleveren Kompromiss an. Die Oversize-Passform ist leger und bequem, aber der Kord-Velours ist ein Schritt in eine hosenähnliche Richtung, vor allem in edlem Schwarz. Halte den Look schlicht, indem du dazu ein Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und ein Paar Nike Blazer kombinierst, die einfach immer gut aussehen.
2.Fleece + T-Shirt + Chore-Mantel + Air Pegasus
Wenn du einen Tag frei hast, kannst du mit einer bequemen Hose chillige Vibes versprühen. Eine Trainingshose aus Fleece zu einem strukturierten Chore-Mantel und Air Pegasus Sneakern mit Retro-Touch ergibt einen Look, der genau die richtige Menge an Style mit der entspannten Stimmung eines freien Tags kombiniert. So kannst du graue Trainingshosen auf unerwartete und doch legere Weise stylen.
3.Tech Fleece + Grafik-T-Shirt + Metcon
Wenn du im Gym auf Trainingshosen schwörst, kannst du deinen sportlichen Look auf frische und edle Weise aufpeppen. Tech Fleece-Hosen und dazu ein Grafik-T-Shirt kannst du sowohl zum Gewichtheben als auch nach dem Workout tragen, wenn du dir einen Smoothie an der Bar gönnst. Runde den Look mit deinen Lieblings-Workout-Sneakern ab.
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4.Fleece-Hose mit hohem Bund + Tanktop mit kurzem Schnitt + Air Bliss
Wenn du einen Look aus mehreren Teilen zusammenstellst, solltest du an die Proportionen denken. Oversize-Trainingshosen mit hohem Bund und ein kurz geschnittenes Tanktop ergeben durch ihre kontrastierende Passform eine dynamische Kombination. Zusätzlich kannst du einfach ein Button-down-Hemd oder eine Jeansjacke über dem Look tragen. Dadurch gibst du ihm einen Twist, der für ein entspanntes Kaffee-Date oder einen Shopping-Tag perfekt ist. Dazu solltest du aber unbedingt Schuhe tragen, in denen du ein paar Stunden mit einer Einkaufstüte in der Hand laufen kannst.
5.Trainingshose mit offenem Saum + Plüschjacke + Vomero
Auch an Tagen, an denen Gemütlichkeit deine oberste Priorität ist, musst du keine Style-Kompromisse eingehen. Wenn du eine weit geschnittene Trainingshose mit einer kuscheligen Plüschjacke kombinierst, wirst du dich den ganzen Tag fühlen, als wärst du in eine Bettdecke gehüllt. Die kontrastierenden Texturen (und die kräftige Farbgebung) verleihen dem Look jedoch ein trendiges Aussehen. Mit einem angesagten Schuh, wie dem Vomero, rundest du dieses bequeme und doch coole Ensemble perfekt ab.
6.Tech Fleece + Rundhalssweatshirt + Nike Dunk
Wenn du in einer Trainingshose aus dem Haus möchtest, kannst du dich für dieses klassische Outfit entscheiden. Um eine Trainingshose zu stylen, musst du lediglich deine normale Hose gegen eine Trainingshose mit edlen Details eintauschen, wie z. B. Reißverschlusstaschen und ein kontrastierender Kordelzug am Bund. Kombiniere sie mit einem Longsleeve oder einem Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und runde den Look mit auffallenden Sneakern ab, wie dem zweifarbigen Nike Dunk. Die Schlichtheit und die sauberen Linien dieses Outfits verleihen ihm sofort einen edlen Touch.
Text: Aemilia Madden