So reinigst du Sonnenbrillen in 4 einfachen Schritten

So reinigst du deine Sonnenbrille in 4 einfachen Schritten
Produktpflege
Bevor du auf die Idee kommst, deine Sonnenbrille mit deinem T-Shirt sauber zu machen, sieh dir liebe diese Tipps an. Wir erklären dir, wie du die Gläser richtig reinigst, ohne dass sie verkratzen.
Zubehör
- Mildes Spülmittel
- Antibeschlagspray (optional)
Benötigte Utensilien
- Mikrofasertuch
Mit der Zeit setzen sich auf deiner Sonnenbrille Staub, Schweiß und Schmutz ab und die Gläser bekommen Flecken. Aber mit der richtigen Technik bekommst du sie ganz einfach wieder so sauber wie am ersten Tag. Auf den ersten Blick scheint es sich anzubieten, die Gläser einfach mit einem Kleidungsstück zu reinigen. Aber es gibt bessere Methoden. Alles, was du brauchst, sind ein Mikrofasertuch, Spülmittel und fließendes Wasser.
Nimm dir die Zeit, deine Sonnenbrille richtig zu reinigen. So vermeidest du unbeabsichtigte Schäden und Kratzer und der UV-Schutz bleibt intakt. Wenn du polarisierte Sonnenbrillen, Blaufilterbrillen oder andere Brillen sauber machen möchtest, halte dich für ein fleckenloses Ergebnis an diese einfachen Tipps.
(Verwandter Artikel: Was versteht man unter polarisierten Sonnenbrillen und sind sie wirklich notwendig? Expert:innen klären auf)
So reinigst du deine Sonnenbrille
1.Gläser anfeuchten
Halte die Gläser am Waschbecken unter lauwarmes Wasser.
2.Spülmittel mit den Fingern verteilen
Gib mit sauberen Händen etwas mildes Spülmittel auf beide Seiten der Gläser. Verteil das Spülmittel mit Daumen und Zeigefinger in kreisenden Bewegungen auf den Gläsern, ohne diese mit den Nägeln zu verkratzen.
Mit dieser Bewegung lösen sich die natürlichen Öle und Fette, Make-up-Reste, Schweiß und andere Rückstände, die sich auf den Gläsern abgesetzt haben. Reinige auch das Gestell und die Bügel der Brille.
3.Sonnenbrille abspülen
Wasch das Seifenwasser unter lauwarmem, sanft fließendem Wasser ab. Achte darauf, jegliche Seifenrückstände zu entfernen.
4.Gründlich trocknen
Trockne die Brille gründlich mit einem Mikrofasertuch ab.
Wenn du ein Antibeschlagmittel für die Gläser verwenden möchtest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Antibeschlagspray kann ein Beschlagen der Brille für eine gewisse Zeit verhindern, zum Beispiel wenn du trainierst oder mit der Brille eine Gesichtsmaske trägst.
(Verwandter Artikel: Die besten Sonnenbrillen zum Laufen von Nike)
Sonnenbrille unterwegs reinigen
Wenn du unterwegs bist und die Brille nicht wie oben beschrieben reinigen kannst, leg dir ein kleines Mikrofasertuch in dein Brillenetui. Dann musst du die Brille nicht mehr mit deinem T-Shirt sauber machen, was leicht zu Kratzern auf den Gläsern führt.
Leg außerdem ein entfettendes Brillenspray (erhältlich in Brillenfachgeschäften und Drogeriemärkten) in deine Tasche oder dein Auto. Sprüh etwas davon auf die Gläser und reinige sie mit dem Mikrofasertuch.
Sonnenbrillen richtig aufbewahren
Damit du lange Freude an deiner Sonnenbrille hast, solltest du sie in einem stabilen Etui oder in einer Mikrofaserhülle aufbewahren, wenn du sie nicht trägst. Wenn du die Brille zum Beispiel ohne Hülle oder Etui im Auto liegen lässt, sammelt sich Staub darauf an. Durch Sonneneinstrahlung brennt sich dieser Staub regelrecht in die Gläser ein und das zerstört mit der Zeit den UV-Schutz.
Das solltest du vermeiden: 3 häufige Fehler beim Reinigen von Sonnenbrillen
- Nicht mit Speichel reinigen
Hauch die Gläser nicht an und befeuchte sie auch nicht mit deinem Speichel. Spucke ist säurehaltig und kann die Beschichtung angreifen.
- Nicht mit Aceton, Alkohol oder Glasreiniger reinigen
Diese Produkte sind zu scharf für die Gläser und können ebenfalls den UV-Schutz angreifen. Verwende einfach mildes Spülmittel zum Reinigen deiner Sonnenbrille.
- Nicht mit Kleidung oder Papiertüchern reinigen
Benutzt du andere Materialien als Mikrofaser, kannst du die Brille verkratzen. Das gilt auch für Papierprodukte wie Küchenrolle oder Taschentücher. Um Schäden an den Gläsern zu vermeiden, verwende zum Reinigen immer ein Mikrofasertuch.
Tiefenreinigung der Sonnenbrille
Wenn deine Sonnenbrille immer noch nicht so sauber ist, wie du es gerne hättest, bring sie für eine Tiefenreinigung bei deiner Optikerin oder deinem Optiker vorbei. Wenn sich die Nasenstege an deiner Brille verfärbt haben, sehen sie nach einer solchen Tiefenreinigung meist wieder aus wie neu.
Häufig gestellte Fragen
Wie oft sollte ich meine Sonnenbrille reinigen?
Wie oft du deine Sonnenbrille reinigen solltest, hängt davon ab, wie oft du sie trägst. Wenn sie allerdings möglichst lange in einem Topzustand bleiben soll, reinige sie nach jedem Tragen. Während des Tages setzen sich natürlich Öle und Fette, Schweiß, Schmutz, Keime und Make-up-Reste auf der Brille ab.
Wenn du deine Brille häufig reinigst, halten die Gläser länger und der UV-Schutz wird nicht durch Rückstände zerstört.
Wie reinige ich polarisierte Sonnenbrillen am besten?
Polarisierte Sonnenbrillen können genauso gereinigt werden wie jede andere Brille: mit lauwarmem Wasser, mildem Spülmittel und einem Mikrofasertuch, mit dem du die Brille sauber polierst. Verteile das Spülmittel mit kreisenden Bewegungen auf den Gläsern und spüle die Seife anschließend gründlich ab. Trockne die Brille dann mit einem sauberen Mikrofasertuch ab.
Wie oft sollte ich das Mikrofasertuch beim Reinigen der Brille wechseln?
Wenn du zum Reinigen der Brille häufig ein Mikrofasertuch verwendest, wechsle es, sobald du Fussel oder Schmutz bemerkst. Dass du das Tuch austauschen musst, erkennst du am besten daran, dass es den Schmutz nicht mehr richtig von den Gläsern aufnimmt.
Wie reinige ich meine Sonnenbrille unterwegs?
Wenn du die Sonnenbrille nicht mit etwas Seife unter laufendem Wasser reinigen kannst, nimm ein Mikrofasertuch und eine kleine Flasche mit mildem, entfettendem Brillenspray (erhältlich in Brillenfachgeschäften und Drogeriemärkten) in deiner Tasche oder im Auto mit. Sprüh etwas davon auf die Gläser und reinige sie mit dem Mikrofasertuch.
Text: Jessica Murri