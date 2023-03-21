So reinigst du American Football-Handschuhe

American Football-Handschuhe sind vielseitig einsetzbar und gehören zur Grundausstattung der meisten Spieler:innen. Sie schützen die Hände bei Tackles, und beim Werfen und Fangen sorgen sie für den nötigen Grip. Doch nach mehreren Trainingstagen sind sie meist schmutzig und verschwitzt und mit Grasflecken übersät.

Ähnlich wie American Football-Trikots müssen auch American Football-Handschuhe regelmäßig gewaschen werden, damit sie möglichst lange halten und sauber bleiben. Doch wegen des Grip-Materials, das beim Fangen hilft, gehören sie nicht in die Waschmaschine. Am besten wäschst du sie mit der Hand. Hier erfährst du, wie du American Football-Handschuhe reinigst, ohne dass der Grip verloren geht.

(Verwandter Artikel: Die besten Nike American Football-Handschuhe für diese Saison)