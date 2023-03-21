So reinigst du American Football-Handschuhe
Produktpflege
Gras, Schmutz, Schweiß: American Football-Handschuhe haben ein hartes Leben. Mit diesen Tipps werden sie vor dem nächsten Spiel so gut wie neu.
Zubehör
- Feinwaschmittel oder Seife
- Backpulver (optional)
Benötigte Utensilien
- Reinigungstuch (optional)
American Football-Handschuhe sind vielseitig einsetzbar und gehören zur Grundausstattung der meisten Spieler:innen. Sie schützen die Hände bei Tackles, und beim Werfen und Fangen sorgen sie für den nötigen Grip. Doch nach mehreren Trainingstagen sind sie meist schmutzig und verschwitzt und mit Grasflecken übersät.
Ähnlich wie American Football-Trikots müssen auch American Football-Handschuhe regelmäßig gewaschen werden, damit sie möglichst lange halten und sauber bleiben. Doch wegen des Grip-Materials, das beim Fangen hilft, gehören sie nicht in die Waschmaschine. Am besten wäschst du sie mit der Hand. Hier erfährst du, wie du American Football-Handschuhe reinigst, ohne dass der Grip verloren geht.
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So reinigst du American Football-Handschuhe
1.Die Waschanleitung in den Handschuhen lesen
Bevor du American Football-Handschuhe wäschst, sieh dir auf dem Etikett die Waschanleitung des Herstellers an. Viele Marken empfehlen Handwäsche für ihre Handschuhe, denn die Handflächen sind mit Leder oder einer griffigen Polyester- und Silikonmischung beschichtet, und der Grip kann durch das Waschen zerstört werden.
Einige Handschuhe können zwar auch in der Maschine gewaschen werden, entscheide dich im Zweifelsfall aber lieber für die Handwäsche. Auf dem Etikett ist in den meisten Fällen auch die ideale Waschtemperatur aufgeführt. Falls nicht, wasch die Handschuhe in kaltem oder lauwarmem Wasser.
Geh folgendermaßen vor, wenn du Nike American Football-Handschuhe reinigen möchtest.
2.Losen Schmutz abwischen
Bevor du die Handschuhe wäschst, schüttle zunächst losen Schmutz über dem Waschbecken ab oder entferne ihn mit einem feuchten Tuch.
3.Eine Schüssel mit Wasser und Feinwaschmittel füllen
Jetzt brauchst du die richtige Waschlösung für die Handschuhe. Fülle ein Waschbecken oder eine Waschschüssel mit lauwarmem oder kaltem Wasser oder orientiere dich an der Temperatur, die der Hersteller angegeben hat. Gib einen Esslöffel milde Seife oder Feinwaschmittel hinzu und rühre so lange, bis sich alles im Wasser aufgelöst hat.
4.Handschuhe eintauchen und sanft reiben
Leg die Handschuhe komplett ins Wasser und lass sie einige Minuten einweichen. Reib dann mit deinen Fingern über den Handrücken und die Handfläche der Handschuhe. Sei besonders bei empfindlichen Materialien oder funktionalen Details wie dem Handgelenksriemen vorsichtig.
5.Seife ausspülen
Nimm die Handschuhe aus dem Becken oder der Schüssel, lass das Wasser ablaufen und fülle Becken oder Schüssel wieder mit frischem, kaltem Wasser. Spüle die Handschuhe so lange, bis die Seife vollständig entfernt ist. Du kannst die Handschuhe auch unter laufendem kaltem Wasser direkt am Wasserhahn ausspülen, bis das Wasser klar ist.
6.An der Luft trocknen
Drücke überschüssiges Wasser vorsichtig aus den Handschuhen und hänge sie auf, um sie an der Luft zu trocknen. American Football-Handschuhe gehören nicht in den Trockner, denn die Hitze kann das Material beschädigen und den Grip beeinträchtigen.
So entfernst du unangenehme Gerüche aus American Football-Handschuhen
Wenn deine Handschuhe nach dem Waschen (siehe oben) immer noch unangenehm riechen, haben wir hier einen Tipp für dich:
Waschlösung mit Backpulver
Fülle ein Waschbecken mit lauwarmem Wasser und gib etwa 140 g Backpulver hinzu. Rühre alles um, bis sich das Backpulver vollständig aufgelöst hat. Tauch die American Football-Handschuhe in die Lösung und lass sie bis zu einer Stunde einweichen. Spül die Handschuhe unter kaltem Wasser aus, um die Lösung vollständig aus ihnen zu entfernen.
Mit diesem Trick werden weiße American Football-Handschuhe, die durch Schmutz und Flecken vergilbt sind, auch wieder heller.
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Häufig gestellte Fragen
Kann ich American Football-Handschuhe in der Waschmaschine waschen?
Nike American Football-Handschuhe sollten nur von Hand gewaschen werden. Die Bewegungen in der Waschmaschine können das Material beschädigen. Das gilt vor allem für die Grip-Bereiche aus Leder oder Polyester an den Handflächen.
Wenn du American Football-Handschuhe trotzdem in der Maschine waschen möchtest, nutze ein Kaltwaschprogramm und stell eine niedrige Schleuderdrehzahl ein. Ein weiterer Tipp, um deine Handschuhe zu schützen: Dreh sie auf links und leg sie in ein Waschnetz oder einen Kopfkissenbezug, bevor du sie in die Maschine gibst.
Kann ich American Football-Handschuhe in den Trockner tun?
American Football-Handschuhe gehören nicht in den Trockner, denn die Hitze kann das Material beschädigen und den Grip beeinträchtigen. Trockne sie an der Luft.
Wie oft sollten American Football-Handschuhe gewaschen werden?
Zu häufiges Waschen verkürzt die Lebensdauer von American Football-Handschuhen und lässt das Material schneller verschleißen. Wasche American Football-Handschuhe nur, wenn es nötig ist, wenn sie also wirklich schmutzig oder verschwitzt sind. Wasche sie höchstens einmal in der Woche.
Damit deine Handschuhe länger halten, trockne sie nach dem Training oder Spiel an der Luft, anstatt sie in der Sporttasche liegen zu lassen.
Text: Hannah Singleton