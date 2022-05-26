So entfernst du Flecken auf weißen Shirts

Ein im Laden gekaufter Fleckenentferner kann sehr praktisch sein, doch du kannst dir auch selbst ein geeignetes Mittel herstellen. Du brauchst dafür auch nur zwei "Zutaten".

Nimm eine kleine Schüssel und füll sie zu zwei Dritteln mit Wasserstoffperoxid (3%ige Lösung). Das letzte Drittel füllst du mit Spülmittel. Je nachdem, wie viel Lösung du herstellen möchtest, brauchst du eventuell eine größere Schüssel. Merke: Auf ca. 30 ml (2 Esslöffel) Wasserstoffperoxid kommen 15 ml (1 Esslöffel) Spülmittel. In eine haushaltsübliche Sprühflasche passen etwa 160 ml Wasserstoffperoxid und 80 ml Spülmittel.

Füll die Lösung vorsichtig in die Sprühflasche (am besten verwendest du einen Trichter, um ein Verschütten zu vermeiden).

Tipp: Wenn du kein Wasserstoffperoxid zur Hand hast, verwende stattdessen weißen Essig. Und solltest du kein flüssiges Spülmittel zu Hause haben, kannst du auch Flüssigseife verwenden.