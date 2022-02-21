Tipps zum Entfernen von Flecken auf Caps

Es mag verlockend sein, deine verschwitzte Cap schnell mal mit den anderen schmutzigen Trainingssachen in die Waschmaschine zu schmeißen, doch einige Expert:innen raten davon ab.

Der Waschmaschinenhersteller Whirlpool empfiehlt zum Beispiel, Caps am Besten mit der Hand zu waschen. So kannst du verhindern, dass sie sich verbiegen und ihre Form verlieren.

Ein anderer großer Hersteller von Waschmaschinen, Maytag, sagt jedoch, dass es auf die Art der Caps ankommt, die du waschen willst. Caps aus Baumwolle, Baumwollmischung, Acryl oder Mesh können zum Beispiel robust genug sein, um die Maschinenwäsche zu überstehen, vor allem wenn du einen Schonwaschgang wählst und sie mit kaltem Wasser wäschst.

Tipp: Lies die Hinweise auf dem Pflegeetikett. Damit nichts schiefgeht, solltest du beim Reinigen deiner Cap in jedem Fall Folgendes beachten: