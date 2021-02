So beginnst du eine Wellness-Routine oder setzt sie fort

Wer von uns hat sich nicht schon einmal geschworen, sich im neuen Jahr ein definiertes Sixpack anzutrainieren. Dass nur noch mageres Eiweiß, frisches Gemüse und Vollkornprodukte auf den Teller kommen. Dass acht Stunden Schlaf absolut die Norm sein werden.



Das hielt bis Februar …



"Sobald der anfängliche Reiz und das mit dem Beginn einer gesunden Gewohnheit verbundene gute Gefühl nachlassen und wieder der Alltag regiert, denkt man sich immer öfter 'Das muss ich jetzt nicht machen' oder 'Das mache ich morgen'. Und schon hat das ganze ehrgeizige Vorhaben ein Ende", erklärt Dr. Sasha Heinz, Entwicklungspsychologin und Mentaltrainerin, die sich auf Zielsetzung und Verhaltensänderung spezialisiert hat. Forscher der University of Scranton in Pennsylvania haben dieses Phänomen in einer bahnbrechenden Studie mit 200 Teilnehmenden untersucht, die sich gute Vorsätze für das neue Jahr vorgenommen hatten. Das Ergebnis: Nur 19 Prozent hielten sich tatsächlich mindestens zwei Jahre lang an ihre gesunden neuen Gewohnheiten. Der Grund dafür ist, dass die meisten Teilnehmenden wenig unternommen hatten, um ihre neuen Ziele zu stärken und zu unterstützen, sodass ihre guten Vorsätze auf der Strecke blieben.



Ganz gleich, ob du zu diesen 81 Prozent gehörst oder deine Wellness-Routine in letzter Zeit etwas vernachlässigt wurde: Mit diesem schrittweisen Plan kannst du dir gesunde Gewohnheiten ganz schnell (wieder) angewöhnen.