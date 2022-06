Wie und warum du dich vor einem Workout aufwärmen solltest

Riskante Abkürzung

Schon klar: Wenn es ohnehin schon schwer ist, die Zeit für ein Workout zu finden, dann ist jede zusätzliche Minute schnell eine Minute zu viel. Aber was wäre die Alternative? Du quälst dich durch das Training, die Muskeln verkrampfen und du riskisert Muskelkater oder sogar Zerrungen. Und das alles nur, weil du das Warm-up ausgelassen hast, warnt Dr. Michele Olson, Professorin für Sportwissenschaften am Huntingdon College in Montgomery, Alabama, und ausgebildete Kraft- und Konditionstrainerin.



"Beim Training müssen dein Gewebe und deine Organe, also auch deine Muskeln und dein Herz, stärker mit sauerstoff- und nährstoffreichem Blut versorgt werden", erklärt sie. Das Warm-up dient deshalb dazu, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Das beugt übrigens auch Schwindelgefühlen und Herzstolpern vor, ergänzt sie. So ein Herzstolpern ist zwar nicht ungewöhnlich, aber auf lange Sicht natürlich auch nicht unbedingt gesund.



Ein weiterer Negativeffekt: "Verspannte Muskeln führen beim Training zu Fehlhaltungen. So verlierst du die feinmotorische Kontrolle über deine größten Muskeln", erklärt David Reavy, Performance-Physiotherapeut und Gründer von React Physical Therapy in Chicago. Alle, die viel am Schreibtisch sitzen, haben zum Beispiel oft verkürzte Hüftbeuger, und dadurch kippt laut Reavy dein Becken leicht nach vorne (die sogenannte anteriore Beckenkippung). Das wiederum führt dazu, dass die Bauch- und Pomuskulatur beim Laufen und Heben schneller "zumacht", und dadurch verliert das Training an Effektivität.