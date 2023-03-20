Expertinnen erklären, wie du Pliés richtig machst

Grundsätzlich kann jeder Mensch tanzen. Wenn du jedoch eine traditionellere Tanzform wie Ballett richtig beherrschen möchtest, sind grundlegende Schritte und Techniken unerlässlich. Dazu gehört auch das Erlernen des Pliés, das oft schon ab den ersten Ballettstunden trainiert wird.

Pliés sind häufig im Ballettunterricht und bei Aufführungen, aber auch in Cardio-Tanzsessions zu sehen. Kendall Nielson, AFAA zertifizierte Tanzlehrerin und Inhaberin eines Tanzstudios in Garden City, Idaho, erzählt, dass sie Plié-Squats oft in die Workouts für ihre Kund:innen integriert.

"Am Plié mag ich die Balance zwischen Intensität und Komplexität", erklärt sie.

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Pliés erfordern eine gewisse Technik, und es ist wichtig, diese richtig zu beherrschen, wenn du strukturierter tanzen möchtest, erklärt Mahri Relin, M.S. und NASM-zertifizierte Personal Trainerin.

Nachfolgend erfährst du noch mehr Grundlegendes zum Plié und erhältst Tipps, wie du diese Tanzbewegung richtig ausführst und dabei häufige Fehler vermeidest.