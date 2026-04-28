Melitta Baumeisters Special Edition: Nike Vomero Premium und Pegasus Premium

Melitta Baumeisters Sonderedition des Nike Vomero und des Pegasus Premium: Für alle, die Selbstentfaltung und Individualität schätzen
Produktneuheiten
In der Interpretation dieser beliebten Nike-Laufschuhe durch die Modedesignerin Melitta Baumeister stehen Stil, Selbstverwirklichung und Individualität im Mittelpunkt – für alle, die ihre Unvollkommenheiten annehmen und keine Angst davor haben, mutig zu sein.
- Die hochkarätige Modedesignerin Melitta Baumeister hat im Rahmen ihrer ersten Zusammenarbeit mit der Marke zwei beliebte Laufschuhe von Nike – den Vomero Premium und den Pegasus Premium – neu interpretiert.
- Baumeisters Interpretation vereint High Fashion und High Performance zu stylischen Laufschuhen, die sich ideal für den Alltag in der Stadt eignen.
- Der Vomero Premium und der Pegasus Premium von Nike und Baumeister wurden von dem Gedanken „Run Like No One Is Watching“ inspiriert, der Botschaft, für sich selbst zu laufen und die Freude an der Bewegung wiederzuentdecken.
- Beide Modelle sind seit dem 1. April 2026 auf MelittaBaumeister.com erhältlich. Ab dem 7. April 2026 folgten die Dover Street Market-Standorte in New York, Los Angeles, Paris, London, Peking, Ginza und Singapur, und ab dem 8. April 2026 sind sie bei SNKRS sowie in ausgewählten Nike- und NBHD-Einzelhandelsgeschäften weltweit verfügbar.
High Fashion und High Performance sind miteinander verschmolzen. Nike und Melitta Baumeister haben zusammen den ultrabequemen Vomero Premium und den ultra-reaktionsschnellen Pegasus Premium für den Alltag in der Stadt neu interpretiert. Baumeister ist für ihre strukturellen hochwertigen Modedesigns bekannt und verleiht diesen beliebten Laufschuhmodellen von Nike mit ihrem künstlerischen Blick einen besonderen Stil und beweist damit, dass Laufschuhe wirklich für alle und für jeden Tag geeignet sind.
Fans der Nike-Laufschuhe, die Wert auf Selbstverwirklichung legen, können in der ersten Aprilwoche 2026 auf MelittaBaumeister.com, bei SNKRS, an mehreren Dover Street Market-Standorten weltweit sowie in ausgewählten Nike- und NBHD-Stores ein Paar dieser Schuhe ergattern.
Nike Vomero Premium oder Pegasus Premium: Worin besteht der Unterschied?
Der Vomero Premium, der im Oktober 2025 auf den Markt kommt, ist ein Nike Laufschuh, bei dem der Komfort bei den täglichen Läufen im Vordergrund steht. Der Vomero Premium geht mit seiner durchgehenden ultraweichen ZoomX-Schaumstoff-Mittelsohle noch einen Schritt weiter als die Dämpfung des Nike Vomero 18. Das Highlight des Vomero Premium sind jedoch die doppelten Air Zoom-Elemente im Vorfuß- und Fersenbereich, die für ein besonders weiches, federndes Tragegefühl sorgen. Im Gegensatz dazu ist der Pegasus Premium, der im Januar 2025 erstmals vorgestellt wurde, für seine maximale Reaktionsfähigkeit bekannt, die er dank des ersten geformten, sichtbaren Air Zoom-Elements von Nike bietet.
Der Vomero Premium und der Pegasus Premium sind ähnliche Straßenlaufschuhe mit einem etwas anderen Schwerpunkt. Der Vomero Premium ist dank seiner zusätzlichen Dämpfung, seines weich gepolsterten Obermaterials und seiner breiten, stabilen Basis
besonders weich und schützend. Der Pegasus Premium ist hingegen fester und reaktionsfreudiger für einen stärkeren Vortrieb und verfügt über ein dünneres, atmungsaktiveres Obermaterial.
Beide Schuhe eignen sich hervorragend für tägliche Läufe, aber der Vomero Premium bietet bei längeren Läufen mehr Komfort, während der Pegasus Premium besser für temporeiche Läufe geeignet ist.
Was bringt Melitta Baumeister in den Vomero Premium und den Pegasus Premium ein?
Die Designs von Baumeister sprechen stilbewusste Alltagsathlet:innen an und stehen im Einklang mit dem Nike-Motto „If you have a body, you are an athlete.“ Baumeister ist für ihre unkonventionelle Ästhetik und ihre Fähigkeit, Alltagsdesigns aufzuwerten, bekannt und daher die ideale Partnerin für diese Zusammenarbeit.
Der Vomero Premium und der Pegasus Premium von Baumeister sind mit ihren kräftigen Farbtönen – Total Orange und Volt Neon Green – sowie den dezenten Farbschattierungen wahrhaftige Kunstwerke. Jeder Schuh ist handbemalt, sodass jedes Exemplar ein Unikat ist. Nach Ansicht von Baumeister steht dies im Zusammenhang mit dem Gedanken, dass wir unsere Unvollkommenheiten akzeptieren und für uns selbst laufen sollen, anstatt nach Perfektion zu streben. „Es geht darum, für sich selbst zu laufen, nicht für andere“, erklärt sie.
Wenn man sich beide Modelle genau ansieht, entdeckt man Designelemente wie Baumeisters Augen und Hände sowie das durchgehende MB-Branding, die dem Schuh einen persönlichen Touch verleihen.
„Sowohl der Vomero Premium als auch der Pegasus Premium sind ikonische Modelle, die seit Jahrzehnten in der Lauf-Community unverzichtbar sind“, erklärt sie. "Etwas so Wesentliches für Menschen, die täglich laufen, nach dem Motto 'Lauf, als würde niemand zusehen' neu zu erfinden, ermöglichte es mir, ein wichtiges Paradoxon zu schaffen. Die Designs sind kunstvoll und lebendig. Jeder handbemalte Vomero Premium wird zu einem einmaligen, von Menschenhand geschaffenem Kunstwerk. Die Farbe ist allerdings keine reine Deko, sondern unterstreicht das vielmehr. Der Pegasus Premium greift hingegen das Paradoxon mit einem markanten Neondesign auf, das Läufer:innen dazu einlädt, sich frei zu bewegen, auch wenn der Schuh sie dabei zu beobachten scheint.“
Vergleich zwischen dem Melitta Baumeister x Vomero Premium und dem Pegasus Premium
Der Vomero Premium von Melitta Baumeister ist für seine doppelten Air Zoom-Elemente und die durchgehende ZoomX-Mittelsohle bekannt, die für höchste Dämpfung und höchsten Tragekomfort sorgen, und wird in der Farbe Total Orange angeboten. Das MB-Branding und die handgemalten Details sorgen zusammen für einen markanten, einzigartigen Look, den Fans der Designerin sowie von Kunst und High Fashion gleichermaßen zu schätzen wissen.
Der Pegasus Premium ist ein vielseitiger, alltagstauglicher Laufschuh, bei dem die Reaktionsfähigkeit im Vordergrund steht, aber auch die Interpretation des Designers enttäuscht nicht. Der Melitta Pegasus Premium besteht aus einem geformten Air Zoom-Element, das auf einer Schicht aus ZoomX- und ReactX-Schaumstoff ruht, und ist in der Farbe Volt erhältlich, einem einzigartigen Neon Green von Nike.
Wie beim Vomero Premium weist auch der Pegasus Premium das gleiche MB-Branding, die gleichen Farbschichten und die gleichen handgemalten Details auf.
Für wen sind der Melitta Baumeister x Vomero Premium und der Pegasus Premium gedacht
Diese einzigartigen Versionen des Vomero Premium und des Pegasus Premium sind ideal für alle, die Stil genauso lieben wie das Laufen. Dazu gehören Läufer:innen, die Wert auf Selbstverwirklichung legen, Fans von Nike Laufschuhen, die auf der Suche nach Premium- oder Limited-Edition-Modellen sind, Sammler:innen, die ein handbemaltes Paar für ihre Sammlung haben möchten, und alle anderen, die neugierig auf die Lauftechnologie von Nike sind.
Ab wann und wo sind der Melitta Baumeister x Vomero Premium und der Pegasus Premium erhältlich
Beide Farbtöne der Sonderedition des Nike Vomero Premium und des Pegasus Premium sind seit dem 1. April 2026 auf MelittaBaumeister.com, seit dem 7. April 2026 in den Dover Street Markets in New York, Los Angeles, Paris, London, Peking, Ginza und Singapur und seit dem 8. April 2026 bei SNKRS sowie in ausgewählten Nike- und Nike Neighborhood-Geschäften weltweit erhältlich.
Häufig gestellte Fragen zum Melitta Baumeister x Vomero Premium und zum Melitta Baumeister x Pegasus Premium
Wann kommt die Melitta Baumeister x Nike-Kollektion auf den Markt?
Die Melitta Baumeister x Nike-Kollektion kam in der ersten Aprilwoche 2026 auf den Markt.
Wo kann man die Melitta Baumeister x Nike-Kollektion kaufen?
Die Melitta Baumeister x Nike-Kollektion ist auf MelittaBaumeister.com, in den Dover Street Market-Standorten in New York, Los Angeles, Paris, London, Peking, Ginza und Singapur sowie bei SNKRS und in ausgewählten Nike- und NBHD-Einzelhandelsgeschäften erhältlich.
Worin liegt der Unterschied zwischen Nike Pegasus und Vomero?
Der Unterschied zwischen den Nike Vomero und den Pegasus Laufschuhen besteht darin, dass sich der weiche Vomero besser für alle eignet, die bei einem gemütlichen oder längeren Regenerationslauf Wert auf ein weiches, dämpfendes Tragegefühl legen, während sich der festere und reaktionsschnellere Pegasus besser für temporeiche Trainingsläufe eignet.
Was ist einzigartig an der Melitta Baumeister x Nike-Kollektion?
Das Besondere an der Melitta Baumeister x Nike-Kollektion sind die auffälligen, handgemalten Designs mit dezenten Farbvariationen. Sie verleihen diesen legendären Nike-Laufschuhen einen besonders stilvollen Touch und sind ideal für alle, die Wert auf Selbstverwirklichung legen.