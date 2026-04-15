Die richtigen Laufschuhe auswählen

Jeder Fuß ist anders, jeder Laufstil auch. Das ist wichtig für dein perfektes Paar. So findest du die Lösung für gängige Challenges:

Überpronation oder Unterpronation

Keine Sorge, Pronation ist bis zu einem gewissen Grad völlig normal. Dein Fuß knickt beim Landen leicht nach innen (Pronation), um den Stoß zu dämpfen, und rollt beim Abstoßen wieder nach außen (Supination). Dieses natürliche Wechselspiel hält uns beweglich und lässt uns unebenes Gelände meistern, sagt Welch. Vor allem aber dient es dem Körper dazu, "Kraft zu absorbieren, damit man sich nicht verletzt".

Kritisch wird es erst, wenn die Pronation zu extrem ausfällt. Wenn du zur Überpronation neigst, greif am besten zu Stabilitätsschuhen. Eine festere Mittelsohle verhindert hier das zu starke Einknicken. Bei Unterpronation sind neutrale Schuhe die bessere Wahl: Sie bieten dir mehr Dämpfung und schlucken den Aufprall, haben jedoch etwas weniger Support.

Plattfüße oder hohe Fußgewölbe

Bei einem Plattfuß ist zusätzlicher Support der Schlüssel, so Welch. Läufer:innen mit hohem Fußgewölbe sind flexibler: "Sie können fast alles tragen und sind mit einem neutralen Schuh meist perfekt aufgestellt."

Plantarfasziitis

Hierbei handelt es sich laut Klein um eine Reizung der Plantarfaszie, also des Sehnenbands, das dein Fußgewölbe stützt. Die Ursache? Meistens eine Überlastung des Fußes, etwa durch zu intensives Training oder weil die Distanz zu schnell gesteigert wurde. Das Ergebnis ist oft ein stechender Schmerz von der Ferse bis in die Zehen.

Ist die Reizung nur leicht oder wurde sie frühzeitig behandelt, musst du das Laufen nicht komplett einstellen – schraub aber die Intensität zurück. Ein Schuh mit viel Support ist jetzt dringend ratsam. Stabilitätsmodelle mit extra Fersendämpfung können helfen, den Schmerz zu lindern.