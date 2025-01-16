Nike Pegasus Premium: Ein neues Air-Gefühl beim Laufen

Nachdem Sze seine Idee dem Team vorstellen konnte, begann er langsam mit dem Bau einer kleinen Menge von Prototypen. Er hatte es schon einmal geschafft, aber er musste beweisen, dass das kein Zufall war. Im nächsten Schritt druckte er ein 3D-Modell, um eine gleichmäßigere Form zu schaffen und direkt zu steuern, wo die Wärme angewendet werden sollte. Es waren keine Flaschen mehr notwendig.

Das Team hatte nun zwar den Beweis, dass das Air-Element geformt werden konnte, aber das bedeutete nicht, dass es auch funktionieren würde. Es begann die Forschungsphase im Nike Sports Research Lab, wo die innovativen Köpfe 35 verschiedene Schuhsilhouetten mit dem neuen Air Zoom-Element entwickelten – von elegant bis futuristisch.

"Die erste, uneingeschränkte Erkundungsphase umfasste wenige Tage und lieferte uns Dutzende von Ideen über das gesamte Spektrum von mild bis wild", erklärt Chambers. "In den nächsten Wochen hielten wir Brainstormings ab, erstellten grobe Prototypen, probierten herum, nahmen Verfeinerungen vor und wählten Verschiedenes aus."

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Team die Auswahl auf nur vier Silhouetten reduziert, die es dann mit den Läufer:innen teilte. Das Feedback deutete darauf hin, dass die Läufer:innen ein persönliches Interesse an dem hatte, was das Team zu erreichen versuchte.

"Dieser Moment hat das Team wirklich angespornt, sich mit der Verfeinerung der ursprünglichen Idee zu beschäftigen", sagt Chambers.

Die Monate vergingen und das Selbstvertrauen und die Begeisterung des Teams wuchsen durch das Feedback der stets selben Gruppe von Läufer:innen. Wir waren etwas Großem auf der Spur.

Letztendlich entschied sich das Team für ein speziell entwickeltes Mesh-Obermaterial und eine mehrschichtige (gestapelte) Mittelsohle aus ZoomX-Schaumstoff direkt unter dem Fuß, ein geformtes Air Zoom-Element im mittleren Bereich und ReactX-Schaumstoff in der Ferse.

"ReactX bietet eine stabile, aber reaktionsfreudige Basis unter dem Air Zoom-Element in der Ferse, während ein durchgehendes ZoomX-Schaumstoffelement oberhalb des Air Zoom-Elements für eine zusätzliche Energierückgabe von der Ferse bis zu den Zehen sorgt, ohne zu beschweren", so Chambers.