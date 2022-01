So findest du die bequemsten Laufschuhe für dich

Mit folgendem Tipp kannst du die für dich optimale Passform finden: Mach mit jedem infrage kommenden Schuh am Abend (wenn deine Füße am größten sind, denn sie schwellen im Laufe des Tages an) einen Testlauf und trage dabei dieselben schweißableitenden Socken, die du beim Laufen tragen möchtest. Achte bei der Auswahl des Schuhs außerdem darauf, dass er deiner Fußform entspricht. Der Zehenbereich sollte ausreichend Raum bieten, um mit den Zehen zu wackeln. Der Schuhkragen sollte weder scheuern noch verrutschen. Und das Obermaterial sollte eng anliegen, ohne deinen Fuß einzuengen. Du solltest dich von Anfang an wohl in den Schuhen fühlen. Verlass dich nicht darauf, sie einzulaufen.