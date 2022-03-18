Denk an deine Sicherheit

Dazu gehören Caps, Sonnenbrillen und Sonnencreme. "Das Laufen in praller Sonne kostet viel Energie", erklärt Coach Bennett Informier dich außerdem, wo du eine Toilette findest, wo es frisches Wasser gibt und ob der Strand beaufsichtigt wird. "Die Sicherheit ist am wichtigsten."

Trag Schuhe

Wenn du normalerweise barfuß läufst, kannst du das auch hier tun. Andernfalls empfiehlt Coach Bennett Schuhe. "Wenn deine Füße nicht an das Barfußlaufen gewöhnt sind, kann es für dich schnell unangenehm werden", erklärt er.

Achte auf die Übergänge zwischen Ebbe und Flut

Auf den ersten Blick scheint das nicht so wichtig zu sein, aber die Flut hat schon viele dazu gebracht, den Lauf abzubrechen. "Bei Flut kann man nur im weichen Sand laufen", warnt Coach Bennett.