Auch wenn du regelmäßig draußen laufen gehst und viel Zeit an der frischen Luft und in der Natur verbringst, bietet der Strand eine willkommene Abwechslung, die dich aufmuntern kann. Kennedy weist darauf hin, dass du am Ende des Laufs auch noch kurz schwimmen gehen kannst. Bei einem Lauf auf der Sportbahn oder dem Wanderweg geht das vielleicht nicht so einfach.

Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass "blaue Räume" wie Strände und Seen die psychische Gesundheit signifikant verbessern können. Eine in der Fachzeitschrift Environmental Research veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2020 ergab beispielsweise, dass schon ein täglicher 20-minütiger Strandspaziergang über mehrere Wochen hinweg ausreicht, um den Blutdruck zu senken und die Stimmung zu heben, verglichen mit einem gleich langen Spaziergang in einer städtischen Umgebung.