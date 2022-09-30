Alles, was du über Jump Squats wissen solltest

Suchst du eine Übung, die dir gleich mehrere Vorteile bringt, solltest du Jump Squats ausprobieren.

Wenn du dieses Körpergewichts-Krafttraining in deine Routine aufnimmst, stärkst du deine Skelett- und Herzmuskeln, sagt Tara Allen, ACE-zertifizierte Personal Trainerin sowie Gesundheits- und Ernährungs-Coach. Sie empfiehlt die Übung ohne Equipment für HIIT-Sessions und Workouts auf Reisen.

Hier erfährst du, wie du die perfekten Jump Squats hinkriegst.