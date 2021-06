Drei mentale Tricks bei stagnierenden Workouts

2. Passives Ablenken: Für die Workouts, die du gut kennst, die dich aber immer noch herausfordern, oder für diejenigen, bei denen dir der nötige Schwung fehlt.



Wenn dein Gehirn leicht abgelenkt ist – oft klappt das mithilfe von Musik –, kann dir das zu einer angenehmeren und effizienteren Session verhelfen. Die richtige Musik kann nicht nur deine Motivation steigern, sondern mittels unterstützender Songtexte und eines dynamischen Beats auch die Signale verstärken, mit denen dein Gehirn die Muskeln zum Arbeiten anweist, erklärt Dr. Marcelo Bigliassi, Assistenzprofessor für Psychophysiologie an der Florida International University in Miami. Er fand diesen Zusammenhang im Rahmen einer Studie heraus, die sein Team in der Zeitschrift "Physiology & Behavior" veröffentlichte. Der Grund für dieses Verhalten? Die vom Körper weg gelenkte Aufmerksamkeit kann helfen, das Gehirn vor den leistungsmindernden Auswirkungen der Ermüdung zu schützen.



Ganz gleich, ob du läufst, Rad fährst, Gewichte hebst oder HIIT-Workouts machst: Die "richtige" Musik ist die, die dir am besten gefällt, so Bigliassi. Probier verschiedene Genres aus, um herauszufinden, was für dich funktioniert. Vielleicht dachtest du immer, Hip-Hop sei genau dein Ding – und stellst dann fest, dass der Grunge der 90er viel besser zu dir passt. Je intensiver dein Training, desto besser eignen sich Songs mit starken textlichen Affirmationen oder Worten, die dich an deine Stärke und Dominanz erinnern. Dies animiert dich wahrscheinlich eher, mehr Energie in dein Training zu stecken und die Muskelaktivität zu steigern, wenn du sie am meisten brauchst, fügt Bigliassi hinzu.



Übrigens: Wenn du einfach nur abschalten möchtest und die Zeit schneller rumgehen soll, z. B. bei einem Spaziergang an der frischen Luft oder beim Cardiogerätetraining, kann auch das Hören von Hörbüchern oder Podcasts gut funktionieren.





3. Aktives Ablenken: Für die richtig, richtig harten Trainingssessions, bei denen du immer wieder versuchst, dich zu verbessern.



Ein körperlich anstrengendes Training wie z. B. das anfangs erwähnte Laufen auf dem steilen Trail kann dich mental schnell erschöpfen, sodass du immer langsamer wirst oder ganz aufhörst, erklärt Waite. Deshalb musst du dich mental manchmal komplett von körperlicher Anstrengung lösen.



Das nämlich hatte Andersen in einer weiteren Studie festgestellt, in der Patient:innen, die unter Rückenschmerzen litten, während einer Ausdauerübung für die Bauchmuskeln eine Mathematikaufgabe lösen mussten, geistig also stark von ihrer körperlichen Aktivität abgelenkt waren. Andersen fand heraus, dass die Proband:innen dabei körperlich weniger bzw. später ermüdeten. Dies ist nur ein sehr spezifisches Beispiel dafür, wie ausdauernd unser Körper sein kann, wenn wir uns mental nicht auf ihn konzentrieren, sondern unseren Geist mit etwas Anderem komplett ablenken und so die kleine Stimme in unseren Kopf gar nicht wahrnehmen, die uns erzählen will, dass unser Körper genug hat.



Diese Technik funktioniert am besten bei herausfordernden Übungen, die du schon so oft gemacht hast, das du weißt, was dich erwartet – anderenfalls riskierst du Verletzungen. Aber es gibt noch einen weiteren Grund: "Vor allem, wenn du immer Dasselbe machst oder sich deine Trainingsumgebung nie ändert, weißt du jedes Mal genau, wann deine Rückenschmerzen eingesetzt haben", so Waite. "Du denkst 'Jetzt kommt dieser echt anstrengende Anstieg', 'Dieses Gelände ist wirklich schwierig' oder 'Genau hier brennt die Sonne immer auf den ganzen Körper.'" Diese negative Erwartung kann sich dann physiologisch auswirken. "Du verspannst beispielsweise in deinen Schultern, atmest flacher und deine Herzfrequenz erhöht sich automatisch", erklärt Waite. Mit anderen Worten: Du verschwendest deine Energie schon lange, bevor der "harte" Teil überhaupt kommt.



Was solltest du also beim nächsten Mal machen? Wenn du versuchst, in einem sicheren Bereich (also nicht auf dem Seitenstreifen einer Straße) eine neue persönliche Bestzeit zu laufen, solltest du mit jemandem aus deiner Familie oder dem Freundeskreis telefonieren und dich konzentriert über etwas wirklich Interessantes oder Komplexes unterhalten. Oder du spielst ein mentales Spiel, wenn es beim Training anstrengend wird – zähl beispielsweise, wie viele Menschen auf deiner Laufstrecke etwas Blaues tragen, oder unterhalte dich mit deinem Laufpartner. "Das lenkt dich davon ab, zu sehr auf deine körperliche Anstrengung zu achten", so Waite. Sie ergänzt: "Besonders bei angenehmen Gesprächen bleibst du eher entspannt und locker, atmest tief ein und nutzt den ganzen Sauerstoff, anstatt dich ungewollt selbst einzuschränken."



Wenn nicht spätestens das ein guter Grund ist, mal wieder deine Eltern oder Freunde anzurufen!