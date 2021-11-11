So wählst du die besten Socken zum Laufen aus

Feuchtigkeitsableitende Socken sind ein Muss für Läufer:innen. Schweiß ist ein Zeichen für hartes Training, er kann aber auch dazu führen, dass deine Socken gegen deine Schuhe reiben und dadurch Blasen entstehen. Socken aus einem ungeeigneten Material wie Baumwolle können die Schweißproduktion erhöhen, wodurch sich deine Füße geschwollen und überhitzt anfühlen können.

Wenn deine Füße schwitzen, brauchst du ein schnelltrocknendes Material, das Schweiß absorbiert und verteilt, damit deine Füße trocken und belüftet bleiben. Sonst bekommst du feuchte, stinkende Füße. Dadurch steigt die Infektionsgefahr mit Fußpilz.

Socken mit Nike Dri-FIT-Technologie leiten Schweiß von der Haut ab, damit er verdunsten kann. Das atmungsaktive, geruchshemmende Material und die Belüftungseigenschaften fördern die Luftzirkulation, damit deine Füße trocken und kühl bleiben.