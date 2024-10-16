So findest du die beste Nike Laufjacke für kaltes Wetter

Laufen im Winter kann schön sein, wenn du Ausrüstung für kaltes Wetter hast, die dich vor der Witterung schützt. Die richtige Laufjacke sollte die dringend benötigte Wärme spenden und gleichzeitig atmungsaktiv sein und Schutz vor den Elementen bieten.

Wenn du zu deiner Jacke wasserdichte Laufschuhe und Winterausrüstung wie Laufhandschuhe und ein Stirnband trägst, bist du – unabhängig vom Wetter – gut für das Laufen auf der Straße oder auf dem Trail vorbereitet. Hier stellen wir die besten Laufjacken und -westen für kaltes Wetter von Nike vor. Außerdem erklären wir dir, welche Aspekte du berücksichtigen solltest, wenn du in eine neue Laufjacke für den Winter investierst.

(Verwandter Artikel: Was du bei Outdoor-Workouts im Winter tragen solltest)