Die besten bügellosen Sport-BHs von Nike
Einkaufs-Guide
Ein bügelloser Sport-BH, der Halt bietet und zudem bequem ist? Natürlich ist das möglich! In dieser Top-Auswahl findest du dein neues Lieblingsmodell für dein Workout und den Alltag.
Obwohl Bügel-BHs häufig als die beste Wahl für optimalen Halt gelten, bieten viele bügellose BHs ebenfalls einen ausgezeichneten Halt. Darüber hinaus gibt es auch in großen Größen hervorragende Sport-BHs.
"Für leichten, mittleren und starken Halt sind bügellose Sport-BHs eine erstklassige Wahl", erklärt Emme McAtee, Senior Product Line Manager bei Nike. Bei der Entwicklung eines Nike Sport-BHs "legen wir besonderes Augenmerk auf die Passform des Unterbrustbands, um sicherzustellen, dass es das Brustgewebe adäquat unterstützt. Außerdem verwenden wir Stabilisatoren in den Trägern, um Auf- und Abbewegungen zu reduzieren."
Bei der Wahl des optimalen bügellosen Sport-BHs ist aber nicht nur der Tragekomfort wichtig, obwohl dieser zweifellos von großer Bedeutung ist. Bügellose Sport-BHs können nämlich mit dem richtigen Design zudem hervorragenden Halt bieten. Eine in der Fachzeitschrift Frontiers in Sports and Active Living veröffentlichte Studie zeigt, dass ein besserer Halt für die Brüste die Laufleistung steigern kann. Des Weiteren deuten andere Studien daraufhin, dass ein unzureichender Halt nicht nur schneller zu Ermüdung führt, sondern auch die effektive Atmung sowohl während des Workouts als auch im Alltag beeinträchtigt.
Hier erfährst du mehr über einige der besten bügellosen Sport-BHs von Nike. Sie alle bieten selbst bei Aktivitäten mit hoher Intensität optimalen Halt.
Die beste verstellbare, bügellose Wahl: Nike Indy
Manchmal möchtest du einen BH mit Polsterung und manchmal nicht? Oder möchtest du vielleicht etwas mehr Platz in den Körbchen haben oder eine engere Passform an den Schultern? Da die Bedürfnisse je nach Workout unterschiedlich sind, ist ein verstellbarer Sport-BH sehr nützlich. Mit unserem bügellosen Nike Indy Sport-BH wählst du einen echten Multitasker in Sachen Anpassungsfähigkeit.
Egal, ob du dich für den Indy Light Support, den Indy Medium Support oder den Indy High Support entscheidest, alle Modelle haben verstellbare Träger und subtile formgebende Eigenschaften für ganztägigen Tragekomfort. Bei den Modellen Indy Light Support und Indy Medium Support kannst du dank der herausnehmbaren Polster selbst entscheiden, ob du deinen Sport-BH mit oder ohne Polsterung tragen möchtest. "Der Indy High Support bietet höchste Personalisierungsmöglichkeiten. Die verstellbaren Träger sorgen für eine perfekte Passform und optimale Anhebung der Brust, während der Haken- und Ösenverschluss eine individuelle Passform ermöglicht", betont McAtee.
Der beste bügellose BH zur Minimierung von Auf- und Abbewegungen: Nike Swoosh oder Nike Jordan Sport
Bei intensivem Training ist es wichtig, dass dein Sport-BH nicht verrutscht und Brustbewegungen minimiert werden. Allerdings willst du dich auch nicht zu eingeengt fühlen. Der Swoosh High Support bietet optimalen Halt für Sportarten mit hoher Belastung und ist dennoch bequem und leicht. Außerdem lässt sich die Passform dank des erweiterten Klettverschlusses am Unterbrustband ganz leicht individuell einstellen.
Es gibt außerdem noch den Swoosh Light Support, wenn du nur minimale Abdeckung suchst, und den Swoosh Medium Support mit eingenähten Polstern für mehr Struktur. Alle Swoosh Sport-BHs sind mit Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet, die den Schweiß zur schnelleren Verdunstung von der Haut ableitet. Das adaptive Material dieses Sport-BHs fühlt sich an wie eine zweite Haut, während die elastischen Fasern das An- und Ausziehen erleichtern.
Der Jordan Sport ist ein weiterer besonders elastischer, bügelloser Sport-BH mit feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften. Dieser BH bietet mittleren Halt und ist in mehreren leuchtenden Farben erhältlich. Er besteht aus einem adaptiven Material, das seine Form schnell wiedererlangt, egal welche Art von Training du machst.
Der beste bügellose Sport-BH zum Relaxen: Nike Alate
Der ideale bügellose BH ist vielseitig einsetzbar: Er ist nicht nur beim Sport eine gute Wahl, sondern auch perfekt für den Gang zum Supermarkt, ein Mittagessen mit Freund:innen oder entspannte Stunden auf der Couch in T-Shirt und Jogginghose. Obwohl die Sport-BHs der Alate-Kollektion ideal für sportliche Aktivitäten sind, macht sie ihr leichtes, atmungsaktives und weiches Material zu einem perfekten BH für den Alltag.
Die Nike Dri-FIT-Technologie bietet dir trockenen Tragekomfort, selbst wenn du nur alltägliche Dinge zu erledigen hast.
Die richtige Größe finden
Sobald du deine Auswahl an Sport-BHs auf ein paar Modelle begrenzt hast, ist es wichtig, die richtige Größe zu finden. Das geht ganz einfach. Der Nike Größenleitfaden ist eine großartige Hilfe, um die richtige Passform für eine weite Bandbreite an BH-Größen von Körbchengröße A bis G oder XS bis 4X zu bestimmen.
Hier sind einige Empfehlungen für die Anprobe von Sport-BHs im Store: Das Unterbrustband sollte genug Platz bieten, dass sich zwei Finger darunter schieben lassen und sollte nicht in die Haut einschneiden oder verrutschen. Teste, ob der BH genug Halt bietet, indem du Bewegungen ausführst, die du beim Training machst. Dies ist wichtig, denn ein bügelloser BH, der perfekt für Yoga oder Pilates ist, ist eventuell nicht die optimale Wahl für ein energiegeladenes HIIT-Training.
Indem du mehrere bügellose BHs für unterschiedliche Aktivitätslevel wählst, stellst du sicher, dass du stets einen Sport-BH mit ausreichend Halt zur Hand hast, egal ob zum Marathontraining oder für deine täglichen Erledigungen.
Text: Elizabeth Millard