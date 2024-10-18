So findest du die beste Regenjacke zum Laufen von Nike

Für manche Menschen ist das Laufen im Regen eine willkommene Abwechslung, andere hingegen versuchen, es um jeden Preis zu vermeiden. Ungeachtet deiner Vorlieben kann sich die richtige Ausrüstung fürs Laufen im Regen aber auf jeden Fall lohnen. Schließlich kannst du damit zu jeder Jahreszeit trainieren.

Eine gute Regenjacke kann dir helfen, deine Performance zu steigern – egal, ob es nur nieselt oder in Strömen regnet. Bei Nike findest du eine Vielzahl von Laufjacken für nasses Wetter. Manche davon bestechen durch wasserdichte Nike Storm-FIT ADV-Technologie, die bei leichtem Regen angenehm trocken hält. Andere sind mit Therma-FIT-Technologie ausgestattet, die Wärmeverlust verhindert.

Unten findest du die besten Laufjacken von Nike mit den fortschrittlichsten Technologien.