10 einfache Cardio-Workouts für zu Hause ohne Equipment

Damit die nachfolgend aufgeführten Übungen ihre optimale Wirkung zeigen können, empfiehlt Beau Burgau, zertifizierter Kraft- und Konditionsspezialist und Gründer von Grit Training, sie zu einem HIIT (High Intensity Interval Training)-Zirkeltraining zu kombinieren.

Laut Cedrina Calder ist HIIT zeitlich effizienter als ein normales Cardiotraining. "Es ermöglicht dir, in kürzerer Zeit mehr Kalorien zu verbrennen", erklärt sie. "Das ist hilfreich für Menschen, die entweder keine Zeit für längere Workouts haben oder sie einfach nicht mögen. High Intensity Interval Training eignet sich auch hervorragend zur Steigerung der aeroben Kapazität, d. h. der maximalen Sauerstoffmenge, die dein Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt aufnehmen kann. Im Wesentlichen ist es ein Maß dafür, wie effizient dein Körper den Sauerstoff verwertet."

Um von den Vorteilen dieser Übungen zu profitieren, ist es jedoch wichtig, dass du dich entsprechend anstrengst. Hier das richtige Maß zu finden, kann jedoch manchmal schwierig sein. Daher empfiehlt Burgau, die sogenannte Borg-Skala zu verwenden (Rate of Perceived Exertion, kurz RPE). Hierbei handelt es sich um ein Bewertungsverfahren zur Einteilung des Schweregrads von subjektiv empfundener Erschöpfung. Anhand dieser Skala kannst du berechnen, wie hart du tatsächlich trainierst. Der RPE-Wert wird auf einer Skala von 1 bis 10 gemessen. 1 bedeutet minimale Anstrengung, 10 maximale Anstrengung, so Burgau.

"Dies ist nicht nur eine der effektivsten Methoden, um die Intensität deines Trainings zu messen, sondern du brauchst dafür auch kein Equipment und musst lediglich auf deinen Körper hören", erklärt er und fügt hinzu, dass der "Sprechtest" eine gute Möglichkeit ist, um festzustellen, wo du auf der Skala stehst.

"Wenn du dich während des Trainings problemlos unterhalten kannst, liegst du wahrscheinlich zwischen 1 und 3", so Burgau. "Wenn du noch reden kannst, aber eine Pause machen musst, um wieder zu Atem zu kommen, liegst du wahrscheinlich zwischen 3 und 5. Wenn du völlig außer Atem bist und nicht mehr sprechen kannst, liegst du wahrscheinlich zwischen 7 und 10."

Je nach Fitnesslevel empfiehlt Burgau, fünf bis acht der unten aufgeführten Übungen auszuwählen und sie jeweils 30 bis 60 Sekunden lang nacheinander auszuführen. Mach anschließend 30 bis 60 Sekunden lang Pause und wiederhole alle Übungen noch zweimal (macht also insgesamt drei Trainingssätze).

Diese folgenden 10 Cardio-Übungen kannst du, wie Burgau empfiehlt, zu einem Workout kombinieren.