Die besten Sport-BHs von Nike mit hohem Ausschnitt

Ein Sport-BH mit hohem Ausschnitt ist ein Must-have für jede Workout-Garderobe. Er passt einfach zu allem: ob nach dem Gym, zu Shorts, Leggings oder welchen Style du gerade trägst.

Da sie dir umfassenden Halt und eine sichere Passform bieten, sind Sport-BHs mit hohem Ausschnitt ideal für Workouts mit hoher Belastung und schnellen Bewegungen wie High Intensity Interval Training (HIIT), bei denen du dich in alle Richtungen bewegst.

Sie eignen sich zudem genauso gut für Aktivitäten mit Umkehrhaltungen wie Yoga und Gymnastik. Du kannst also problemlos einen Kopfstand machen und nichts verrutscht dabei. Sieh dir die besten Sport-BHs mit hohem Ausschnitt von Nike mit unterschiedlichem Halt an.

(Verwandter Artikel: So wäschst und pflegst du einen Sport-BH richtig)