Die besten Nike Leggings für kaltes Wetter
Einkaufs-Guide
Egal, ob du draußen bei Minustemperaturen laufen gehen oder es dir auf dem Sofa bequem machen willst – diese Leggings von Nike sorgen auch bei niedrigen Temperaturen für optimalen Tragekomfort.
Leggings für kaltes Wetter sind ein Must-have im Winter. Sie sind nicht nur weich und bequem, sondern bieten auch zusätzliche Wärme. Abgesehen davon können sie entweder separat oder unter anderen Kleidungsstücken getragen werden, wie zum Beispiel Schneehosen oder Röcken.
Und egal, ob du morgens bei Kälte läufst, die Pisten eroberst oder auf dem Sofa entspannst – Nike Leggings für kaltes Wetter sind für eine Vielzahl von Aktivitäten geeignet. Lies weiter, um das für dich perfekte Modell zu finden.
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1.Nike Therma-FIT One Leggings mit mittelhohem Bund
Dieses Kleidungsstück hat alle Eigenschaften warmer, bequemer Lauf-Leggings: Nike Therma-FIT-Technologie (speichert die Körperwärme und schützt so vor Kälte); robustes, blickdichtes Material sowie ein eng anliegendes Tragegefühl. Abgesehen davon besticht es durch zwei verdeckte Taschen am Bund, in denen du Essentials wie beispielsweise Schlüssel oder dein Smartphone sicher verstauen kannst.
2.Nike Storm-FIT Phenom Elite Lauf-Tights
Bei Regen, Wind und Minustemperaturen sind Leggings für kaltes Wetter – wie zum Beispiel die Nike Storm-FIT Phenom Elite Lauf-Tights – von entscheidender Bedeutung. Sie wurden aus winddichtem und wasserabweisendem Material gefertigt und verfügen über ein spezielles Strickdesign auf der Beinrückseite, das die Atmungsaktivität verbessert.
Außerdem wurden die Tights durchgehend mit reflektierenden Elementen versehen, damit du bei deinen Stadt- oder Trail-Läufen gut sichtbar bist. Und denk dran: Auch wenn die Tights dafür entwickelt wurden, den Elementen zu trotzen, ist es manchmal dennoch besser, sich ganz einfach auf das Laufband zu schwingen.
3.Nike Pro Therma-FIT ADV
Diese Leggings ermöglichen ein stabiles, stützendes Tragegefühl und verfügen über ein weiches Fleece-Futter. Dadurch sind sie perfekt für Trekkingtouren bei niedrigen Temperaturen geeignet. Du kannst sie natürlich auch unter einer anderen Hose tragen. Die integrierte Therma-FIT-Technologie speichert die Körperwärme und hält dich so bei Kälte angenehm warm.
4.Nike Dri-FIT AeroSwift Lauf-Tights
Eliteläufer:innen, die bei Minustemperaturen laufen, brauchen Leggings, die leicht und atmungsaktiv sind. Die Nike AeroSwift Tights passen sich deinen Bewegungen perfekt an. Der perforierte "Flyvent"-Bund sorgt für zusätzliche Belüftung und das spezielle Rippmaterial für eine schnellere Abkühlung. Die Tights sind jedoch trotzdem fürs Laufen bei Kälte geeignet: Sie verfügen über ein spezielles Innenfutter und stützendes Material.
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5.Nike Dri-FIT Challenger Lauf-Tights
Die Nike Dri-FIT Challenger Leggings bestechen durch einen eingefassten, elastischen Bund und einen externen Kordelzug, der eine individuelle Passform ermöglicht. Die integrierte Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab und sorgt so für trockenen Tragekomfort. Somit sind die Tights nicht nur für Workouts, sondern auch fürs Tragen im Alltag perfekt geeignet. Das Nike Power-Material sorgt für Halt und Isolierung, ist aber gleichzeitig sehr elastisch.
6.Nike Repel Challenger Lauf-Tights
Die Nike Repel Challenger Tights bieten warmen, trockenen Tragekomfort – und das auch, wenn es draußen kälter wird. Sie wurden aus elastischem, wasserabweisendem Material gefertigt und sorgen für ein weiches, geschmeidiges Tragegefühl. Das ermöglicht es dir, dich voll und ganz auf deine Läufe zu konzentrieren, anstatt auf dein Outfit.
Text: Julia Sullivan