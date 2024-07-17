Guide des tailles Nike Blazer
Guide d'achat
Tout ce que tu dois savoir pour choisir la bonne pointure de Nike Blazer.
En 1973, la Nike Blazer fait son entrée sur les parquets en tant que chaussure de basket. Aujourd'hui, c'est l'une des silhouettes les plus cultes de Nike. Montante ou basse. Empeigne en cuir. Et un grand logo Nike Swoosh sur les côtés. Sa conception simple, épurée, résistante et son maintien à la cheville en font un indispensable du quotidien. Voici notre guide des pointures et coupes de la Nike Blazer.
FAQ : trouver la bonne pointure Nike Blazer
La Nike Blazer taille généralement une demi-pointure au-dessous. On te recommande de choisir une demi-pointure au-dessus de ta pointure Nike habituelle. Mais ton choix de pointure Nike peut être influencé par d'autres facteurs.
- Pour une chaussure ajustée : choisis ta pointure Nike habituelle.
- Pour une chaussure ample : choisis une pointure au-dessus de ta pointure Nike habituelle.
- Pour mettre ta chaussure facilement : ne serre pas trop les lacets de ta Blazer si tu veux la mettre et la retirer facilement.
Comment taille la Nike Blazer ?
La pointe de la Nike Blazer est moins profonde que celle de la Nike Air Force 1. Elle est aussi plus étroite et moins volumineuse à l'avant-pied, pour une coupe plus ajustée. Cette différence rend la Blazer plus compacte et profilée, qui peut sembler plus serrée, notamment au niveau de la pointe. Si tu préfères la coupe plus ample de la Air Force 1 ou de la Dunk, on te recommande de prendre une demi-pointure au-dessus pour ton confort. Si tu veux plus d'espace au niveau de la pointe et de l'avant-pied, opte pour une pointure au-dessus.
Quelle est ma pointure de Nike Blazer ?
Si tu fais normalement un 44 en chaussures Nike, opte pour une Nike Blazer en pointure 44,5. Si tu fais normalement un 42,5 pour la Air Force 1, prends une demi-taille au-dessus pour la Nike Blazer.
Style de laçage
Si tu préfères les modèles classiques à lacets qui assurent maintien et confort, on te conseille de prendre une demi-pointure au-dessus. La chaussure restera bien en place sans être trop serrée quand tu bougeras, tant que tu ne serres pas trop les lacets. Pour une Nike Blazer encore plus ample et décontractée, choisis une pointure au-dessus.
Un laçage peu serré est adapté aux personnes qui ont les pieds larges ou qui ont besoin de plus d'espace pour se sentir à l'aise. Un système de laçage large et plus décontracté permet de répartir uniformément la pression sur le dessus du pied et de réduire les tensions. La chaussure s'enfile aussi plus facilement, en particulier avec la coupe étroite de la Blazer.