Critères pour choisir des chaussures de running pour l'hiver

Comment choisir des chaussures de running pour l'hiver
Guide d'achat
Trouve la meilleure paire de running pour l'hiver qui te protège des intempéries sans compromettre tes performances.
Ce n'est pas parce qu'il fait froid que tu dois t'entraîner en intérieur. Il faut juste prévoir le coup. Une paire de chaussures qui t'a bien servi pendant l'été ou l'automne n'est peut-être pas adaptée pour courir en hiver.
Des études ont démontré que les basses températures, la pluie et la neige peuvent augmenter le risque de blessures musculo-squelettiques. Et pour les éviter, il vaut mieux porter des chaussures conçues pour l'hiver. Voici donc un aperçu des caractéristiques des chaussures d'hiver à considérer pour maintenir ton niveau de performance à l'entraînement et garder les pieds au chaud.
Imperméabilité
Routes mouillées, terrain boueux, chemins enneigés… Peu importe les conditions. Tes pieds doivent toujours rester bien au sec quand tu cours. Une chaussure confortable qui protège ton pied de l'humidité réduit les risques d'ampoules, entre autres problèmes. Opte donc pour une chaussure avec un niveau de protection élevé. Par exemple, la Nike Pegasus 41 GORE-TEX et la Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX. Avec leur technologie GORE-TEX, ces deux modèles de running coupe-vent sont résistantes et respirantes.
Isolation
L'isolation thermique détermine la capacité des chaussures à retenir la chaleur émise par tes pieds et à te protéger du vent. Même si la plupart des chaussures imperméables sont assez isolantes dans des conditions hivernales douces (surtout si tu les portes avec des chaussettes d'hiver adaptées), cette isolation ne sera peut-être pas suffisante pour les journées plus froides. Pour y remédier, il te faut une chaussure de running d'hiver ultra-confortable. Parée pour l'hiver, la Nike Pegasus Trail 5 intègre une empeigne GORE-TEX imperméable et une semelle intermédiaire en mousse ReactX, encore plus réactive.
Visibilité
Avec les jours qui raccourcissent en hiver, tu risques de t'entraîner plus souvent dans des conditions de faible luminosité. De même, la distance de freinage des voitures augmente considérablement par temps humide. Il est donc important que tu sois bien visible de loin. Choisis une chaussure à motifs réfléchissants, comme la Nike Pegasus 41 PRM. Parfaite pour les runs quotidiens sur route, cette paire ajustable assure une foulée dynamique.
Adhérence
On ne plaisante pas avec les dangers de l'hiver : il peut y avoir des plaques de verglas et des flaques d'eau aussi glissantes qu'une patinoire. Pour éviter de tomber, tu as besoin d'une chaussure très adhérente. Quand tu compares les chaussures de running d'hiver, recherche un niveau d'adhérence plus élevé que celui des chaussures de running d'été sur route. La Nike Pegasus 41 GORE-TEX et la Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX sont idéales pour le running. Elles sont toutes les deux conçues avec une semelle extérieure Storm-Tread, parfaite pour courir par temps humide sur les terrains glissants. La semelle extérieure tout-terrain de la Pegasus Trail 5 est très adhérente pour courir sur toutes les surfaces.
Protection confortable
Si tu marches ou cours sur des sentiers enneigés non couverts de bitume, une chaussure basse n'assurera pas une protection suffisante pour lutter contre le froid, ou pour éviter que la pluie et la neige ne mouillent tes chaussettes. Choisis une chaussure de running d'hiver montante. Ce type de modèle protège mieux tes pieds du froid et est parfaitement adhérent par tous les temps. Par exemple, la chaussure de trail Nike Zegama 2 pour femme est équipée d'un col avec guêtre qui empêche les petits cailloux d'entrer dans ta chaussure. Le mesh tissé sur l'empeigne et à l'intérieur du talon améliore la stabilité et la protection.
Autres éléments à prendre en compte
En plus des cinq principales caractéristiques présentées ci-dessus, on a d'autres conseils à te donner pour choisir tes chaussures de running d'hiver. Par exemple, essaye-les avec des chaussettes de running spécial hiver. Elles sont généralement plus épaisses que les chaussettes de tous les jours, pour protéger tes pieds du froid.
Si tu tiens compte de tous ces critères pour choisir ta chaussure de running d'hiver, tu trouveras le modèle idéal pour affronter le froid (mais entraîne-toi quand même en intérieur pendant les tempêtes de neige et de glace extrêmes). Suis nos conseils pour courir confortablement, en toute confiance.
Rédaction : Elizabeth Millard