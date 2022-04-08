Running vs rameur : quel est l'entraînement le plus efficace ?
Sport et activité
Des experts du sport et du fitness reviennent sur les bienfaits de chaque entraînement pour vous aider à déterminer celui qui vous aidera à atteindre vos objectifs.
Imaginez : vous débordez d'énergie et vous vous préparez pour un entraînement intense. Une fois à la salle de sport, un rameur et un tapis de course sont libres. Lequel choisissez-vous ? Le rameur est-il plus efficace que le running pour dépenser votre énergie ? Ou, si l'on compare les machines et non l'activité, le rameur est-il plus efficace que le tapis de course pour vos entraînements ?
Mais ces questions ne sont pas forcément les bonnes. Les deux entraînements peuvent vous permettre de renforcer efficacement votre endurance. Le « meilleur » choix dépend de vos objectifs, selon Reda Elmardi, diététicien agréé, spécialiste certifié en force et conditionnement. Pour résoudre le conflit « rameur vs running », il suggère d'identifier d'abord vos objectifs.
Découvrez quelle option convient le mieux aux objectifs spécifiques ci-dessous.
1.Entraînement complet : rameur
Même si le rameur consiste à pousser vers l'arrière avec les jambes, les bras et les épaules sont également sollicités pour ramener la barre vers vous, ce qui en fait un excellent entraînement pour le haut du corps. « De manière générale, le rameur développe la masse musculaire plus rapidement que le running », selon Reda Elmardi.
Selon une étude, le rameur mobilise presque 85 % des muscles du corps, tandis que le running est considéré comme un entraînement du bas du corps qui sollicite donc moins de muscles, dans l'ensemble, explique le diététicien. De plus, le running longue distance peut augmenter la dégradation des protéines musculaires et ralentir le développement des muscles.
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2.Brûler un maximum de calories : running
Même si tout dépend de l'intensité de votre entraînement, à effort égal, le running est légèrement plus efficace que le rameur pour brûler des calories selon Tom Holland, spécialiste certifié en force et conditionnement et auteur de « The Micro Workout Plan » et « The Marathon Method ».
Par exemple, une personne de 70 kg courant à 8 km/h (ce qui est considéré comme une vitesse moyenne) pendant une heure brûlera environ 576 calories, d'après Harvard Health Publishing. En comparaison, faire du rameur à un rythme modéré brûle 504 calories.
La différence n'est pas énorme, mais si votre objectif principal est de brûler des calories, Tom Holland estime que le running est le meilleur choix, notamment car il est plus simple d'y intégrer des sprints. Si vous courez de manière plus intensive, à 10 km/h (6 min/km), vous brûlerez 720 calories par heure.
Gardez à l'esprit que ces chiffres sont des estimations. De nombreux facteurs influent sur la dépense calorique, notamment le sexe, le métabolisme et le niveau de forme physique. Le nombre de calories que vous brûlerez lors d'un exercice spécifique ne sera pas forcément le même que celui d'une autre personne sur une durée identique.
3.Protéger vos articulations : rameur
Les avantages du running sont nombreux, explique Tom Holland, comme le fait de pouvoir le pratiquer n'importe où, ce qui n'est pas le cas du rameur.
« Cela dit, le running peut mettre les articulations à rude épreuve, notamment les genoux et les hanches », ajoute-t-il. « Le rameur est une activité à plus faible impact. Il offre donc les avantages de l'exercice physique et mobilise les muscles, sans mettre à mal les articulations. »
Cependant, le rameur peut provoquer des douleurs dans le bas du dos si l'exercice est mal pratiqué, particulièrement si vous vous courbez lorsque vous tirez, rajoute Tom Holland. Mais de manière générale, vos articulations seront davantage protégées avec une activité telle que le rameur, ce qui peut être particulièrement important en cas de blessure.
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4.Développer son équilibre et sa stabilité : running
Lors d'un run, vos membres bougent dans des directions opposées, ce qui demande un niveau d'équilibre et de stabilité qui s'améliore avec le temps, selon Rocky Snyder, spécialiste certifié en force et conditionnement, et auteur du guide d'entraînement de renforcement « Return to Center ».
En comparaison, le rameur vous demande de bouger vos bras et vos jambes de façon bilatérale (et synchronisée), ce qui n'exige pas d'effort d'équilibre et peu de stabilité. L'équilibre et la stabilité sont essentiels dans de nombreuses autres activités, comme le yoga, le HIIT et les sports d'équipe. Si vous souhaitez mettre à profit vos entraînements de running ou de rameur pour ces autres activités, optez plutôt pour le tapis de course.
5.Pour un entraînement intense : les deux
Si vous n'avez le temps que pour un seul des deux exercices, choisissez celui qui s'adapte le mieux à vos objectifs du jour. Mais si vous vous entraînez régulièrement, il peut être très intéressant d'alterner les deux, explique Rocky Snyder.
« Si vous alternez régulièrement le running et le rameur, en pratiquant chaque activité deux fois par semaine par exemple, votre corps profitera des avantages des deux entraînements », selon le spécialiste. « Cela permet de faire deux types d'effort physique qui se complètent l'un l'autre. »
Plutôt que de diviser votre entraînement cardio entre les deux machines sur une seule séance, Tom Holland suggère de les alterner sur différents jours. Vous pouvez par exemple courir le lundi et le mercredi et faire du rameur le mardi et le jeudi.
Si vous avez encore un jour de libre dans votre programme, le spécialiste recommande de choisir l'activité que vous préférez. Après tout, le plaisir doit faire partie intégrante de votre entraînement.
Rédaction : Elizabeth Millard
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