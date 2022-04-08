Running vs rameur : quel est l'entraînement le plus efficace ?

Imaginez : vous débordez d'énergie et vous vous préparez pour un entraînement intense. Une fois à la salle de sport, un rameur et un tapis de course sont libres. Lequel choisissez-vous ? Le rameur est-il plus efficace que le running pour dépenser votre énergie ? Ou, si l'on compare les machines et non l'activité, le rameur est-il plus efficace que le tapis de course pour vos entraînements ?

Mais ces questions ne sont pas forcément les bonnes. Les deux entraînements peuvent vous permettre de renforcer efficacement votre endurance. Le « meilleur » choix dépend de vos objectifs, selon Reda Elmardi, diététicien agréé, spécialiste certifié en force et conditionnement. Pour résoudre le conflit « rameur vs running », il suggère d'identifier d'abord vos objectifs.

Découvrez quelle option convient le mieux aux objectifs spécifiques ci-dessous.