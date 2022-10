Running vs rameur : quel est l'entraînement le plus efficace ?

Lors d'un run, vos membres bougent dans des directions opposées, ce qui demande un niveau d'équilibre et de stabilité qui s'améliore avec le temps, selon Rocky Snyder, spécialiste certifié en force et conditionnement, et auteur du guide d'entraînement de renforcement « Return to Center ».

En comparaison, le rameur vous demande de bouger vos bras et vos jambes de façon bilatérale (et synchronisée), ce qui n'exige pas d'effort d'équilibre et peu de stabilité. L'équilibre et la stabilité sont essentiels dans de nombreuses autres activités, comme le yoga, le HIIT et les sports d'équipe. Si vous souhaitez mettre à profit vos entraînements de running ou de rameur pour ces autres activités, optez plutôt pour le tapis de course.