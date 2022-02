Quels sont les bienfaits du run fractionné ?

De nombreux types de runs fractionnés peuvent être difficiles, c'est pourquoi les débutants doivent faire attention. « Les intervalles à haute intensité représenteront un choc pour votre système si vous n'en avez jamais fait auparavant. Elles peuvent provoquer plus de dommages musculaires qu'un run simple et classique », avertit Buckingham. Vous ressentirez donc plus de courbatures et aurez besoin de plus de temps pour récupérer.

Progressez étape par étape en commençant par un petit nombre de répétitions et une courte durée pour chaque intervalle. Prévoyez des intervalles de récupération plus longs que les intervalles de run. Une fois que l'entraînement vous paraît facile, ajustez une ou deux variables jusqu'à ce que vous sentiez de nouveau la difficulté. Vous pouvez…

Augmenter le nombre d'intervalles

Raccourcir les intervalles de récupération

Prolonger les intervalles de run

Changer de terrain

Augmenter votre vitesse

Il peut également être avantageux d'espacer vos runs fractionnés tout au long de la semaine. Envisagez de réaliser deux ou trois entraînements de run fractionné (maximum) sur des jours non consécutifs. Vous pouvez également utiliser la méthode du fractionné pour les long runs.

Buckingham demande à tous ses athlètes de diviser leurs long runs en intervalles selon cette règle : courir neuf minutes à son allure normale, puis faire une pause d'une minute en marchant. Répéter jusqu'à avoir atteint la distance ou le temps prévu.

Diviser les runs plus longs en intervalles permet non seulement à votre cœur de mieux récupérer, mais offre également à votre esprit un peu de repos pour vous permettre de rester en forme et de vous focaliser sur votre entraînement.

