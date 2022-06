Les 7 groupes musculaires sollicités par le running

Les muscles fléchisseurs de la hanche sont au nombre de trois : le grand psoas et l'iliaque (qui constituent l'ilio-psoas) et le muscle droit du fémur. Ils se situent à l'avant de la hanche. En phase d'appui, ils sont responsables de la poussée en flexion et en extension. Ils contrôlent également la flexion du genou et stabilisent la colonne vertébrale et le bassin tout au long du cycle de la foulée.

La contraction des fléchisseurs de la hanche est un phénomène courant, mais il est tout de même essentiel d'y prêter attention. Plus le fléchisseur de la hanche est tendu et court, plus la liberté de mouvement est réduite et plus votre foulée est courte. Cela inhibe votre démarche naturelle et affecte votre condition physique, ce qui a un impact sur votre performance en running.