Le meilleur équipement Nike pour les joueurs et joueuses de lacrosse

Le meilleur équipement Nike pour les joueuses et joueurs de lacrosse
Guide d'achat
(Ayez l'air) et jouez comme un ou une pro avec le meilleur équipement de lacrosse Nike.
Le lacrosse est un mélange parfait de vitesse, d'agilité, de maîtrise du maniement de la crosse et d'improvisation. Ce sport nécessite un équipement de haute qualité, ainsi que des chaussures, des vêtements et des accessoires permettant aux joueuses et joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain.
Découvrez les meilleurs équipements de lacrosse Nike qui bénéficient d'une technologie de pointe et de caractéristiques durables pour accompagner les athlètes toute la saison.
Le meilleur équipement Nike pour les joueuses et joueurs de lacrosse
1. Crosse de lacrosse Nike
Pour commencer, vous ne pouvez pas pratiquer ce sport sans une crosse. Les crosses Nike pour homme sont dotées d'une poche en mesh profonde haute performance et d'un profil à pincement prononcé pour améliorer la précision, ainsi que d'une forme optimisée pour ramasser les balles au sol. Vous pouvez acheter la tête et la crosse séparément ou ensemble.
Du côté des femmes, la crosse Nike Lunar 2 présente un design optimal au niveau de la tête et de l'épaule pour le jeu de balle au sol, et la pince est conçue pour aider les joueuses à conserver la balle plus facilement lorsqu'elles se déplacent sur le terrain.
2. Sac à dos de lacrosse Nike
Lorsque le match est terminé, attachez votre crosse à un sac à dos de lacrosse Nike, conçu avec un grand compartiment pouvant contenir tout votre équipement et fabriqué dans des matériaux durables pour que vos affaires restent au sec. Les sangles permettent de transporter plus facilement tout votre équipement.
3. Chaussures de lacrosse Nike
Les chaussures et les crampons de lacrosse Nike sont conçus pour tous les types de joueuses et joueurs sur tous les types de surfaces. Avec des chaussures à crampons basses et montantes conçues pour le jeu sur pelouse, des chaussures pour surface synthétique avec crampons rétractables et des tailles adaptées aux enfants et adultes, les chaussures de lacrosse Nike sont pensées pour répondre aux différents besoins du jeu.
Chaque chaussure est conçue pour offrir la stabilité dont les joueuses et joueurs ont besoin pour s'élancer, s'arrêter et changer de direction en toute confiance. Les chaussures à crampons disposent d'une languette dotée d'une technologie antidérapante et de mousse Nike React située juste sous la semelle intermédiaire. Cela permet de protéger le pied de la pression des crampons.
(Contenu apparenté : Les cinq meilleurs crampons de lacrosse Nike pour chaque style de jeu)
4. Shorts et brassières de compression Nike
Une tenue performante, idéale pour le match, commence par les bons sous-vêtements. Les brassières de sport et les vêtements de compression Nike offrent un bon maintien avec des matériaux anti-transpiration permettant de rafraîchir le corps.
Concernant les brassières de sport, envisagez de porter une brassière à maintien normal ou supérieur si vous aimez la sensation de compression (mais sans contrainte) pour minimiser le mouvement de la poitrine pendant le jeu. Pour un ajustement sur mesure, choisissez un modèle avec des bretelles réglables.
(Contenu apparenté : Les meilleures brassières de sport à maintien supérieur Nike à essayer)
En matière de shorts de compression, les modèles Nike Dri-FIT sont stylés et légers, et le tissu anti-transpiration permet une évaporation rapide de la transpiration. Certains modèles pour homme présentent un gousset en mesh double épaisseur à l'avant qui améliore la respirabilité.
5. Hauts de lacrosse Nike
Heureusement pour les fans de lacrosse, Nike a conçu des vêtements qui vous permettront d'exprimer votre amour du jeu. Pour l'entraînement, la pratique ou les sorties entre amis, enfilez un tee-shirt ou un haut à manches longues Nike sur le thème du lacrosse. Certains modèles sont dotés de la technologie anti-transpiration Nike Dri-FIT, ce qui signifie qu'ils peuvent être portés sur le terrain ou sur le banc de touche et d'autres sont 100 % coton (un bon choix pour un usage quotidien).
6. Shorts de lacrosse Nike
Les shorts de lacrosse Nike sont extensibles et respirants, ce qui permet aux joueuses et joueurs de bouger librement et de rester au frais et au sec sur le terrain. La coupe ample du short de lacrosse Nike est confortable et permet des mouvements rapides pendant des sprints ou des changements de direction. La texture semblable à celle du mesh est agréable et légère au contact de la peau, la taille élastique et le cordon de serrage permettent un ajustement personnalisé.
7. Sweats à capuche de lacrosse Nike
Pour un vêtement ultra confortable pendant les échauffements ou les récupérations, glissez un sweat à capuche de lacrosse Nike Club Fleece dans votre sac. Le Nike Club Fleece est le tissu polaire le plus populaire et le plus vendu de Nike. Il possède une texture brossée pour une extrême douceur et plus de chaleur, ce qui est parfait pour les journées froides de la saison.
Rédaction : Greg Presto