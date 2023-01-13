Les meilleurs cadeaux de CrossFit Nike

Les athlètes autour de toi débutent en CrossFit ou passent toutes leurs journées à la salle‏ ? Dans tous les cas, rien de mieux que des accessoires, chaussures et vêtement Nike haute performance pour optimiser leurs séances d'entraînement.

Chaussures de training adhérentes et stables, vêtements anti-transpirants, accessoires pour la récupération… Voici des cadeaux parfaits pour une routine d'entraînement intense.

Découvre ci-dessous huit idées de cadeaux Nike pour le CrossFit.

(Contenu apparenté : Les meilleurs vêtements Nike pour le CrossFit à porter lors de votre prochain WOD)