Les meilleurs cadeaux de CrossFit Nike
Guide d'achat
Voici quelques idées de cadeaux que les athlètes de CrossFit de tous niveaux vont sûrement adorer.
Les athlètes autour de toi débutent en CrossFit ou passent toutes leurs journées à la salle ? Dans tous les cas, rien de mieux que des accessoires, chaussures et vêtement Nike haute performance pour optimiser leurs séances d'entraînement.
Chaussures de training adhérentes et stables, vêtements anti-transpirants, accessoires pour la récupération… Voici des cadeaux parfaits pour une routine d'entraînement intense.
Découvre ci-dessous huit idées de cadeaux Nike pour le CrossFit.
(Contenu apparenté : Les meilleurs vêtements Nike pour le CrossFit à porter lors de votre prochain WOD)
Huit idées de cadeaux Nike pour les athlètes de CrossFit
1. Chaussures de training Nike
Aucun doute pour les athlètes de CrossFit : une chaussure offrant stabilité et maintien est super importante ! Les WOD, ou entraînements du jour en français, comprennent une grande variété de mouvements multidirectionnels. Et une chaussure de running, conçue pour les mouvements frontaux, n'est pas la meilleure option.
La sélection Nike de chaussures de training est là pour ça. En plus d'offrir une adhérence suffisante pour empêcher les glissades et les chutes, les chaussures de training Nike résistent très bien aux mouvements à fort impact. Pour les athlètes de CrossFit, c'est une garantie de sécurité et de légèreté.
Les meilleures chaussures Nike pour le CrossFit présentent une semelle adhérente en caoutchouc, une semelle intermédiaire avec amorti réactif, et un talon large et plat. Ces caractéristiques font de la Nike Metcon la chaussure idéale pour le CrossFit.
La base plate de la Nike Metcon permet de rester stable pendant les exercices de renforcement musculaire, et la semelle extérieure en caoutchouc offre une excellente adhérence pour grimper à la corde. Le mesh léger sur l'empeigne est respirant pour laisser l'air circuler. Sur la Nike Metcon 9, la plaque Hyperlift au talon est encore plus grande que sur la version précédente. Parfait pour encore plus de stabilité pendant tes entraînements intenses.
2. Chaussettes Nike
Une paire de chaussettes Nike est toujours une valeur sûre, surtout pour les athlètes de CrossFit. Chaussettes invisibles, socquettes, modèles mi-mollet… Le choix ne manque pas ! Certaines personnes préfèrent par exemple porter des chaussettes hautes pour empêcher le frottement de la barre d'haltères contre leurs tibias pendant les soulevés de terre.
Le tissu respirant et anti-transpirant des chaussettes de training Nike garde les pieds au frais et au sec. Comme ça, adieu les odeurs de transpiration après l'entraînement ! Le rembourrage léger sous le pied aide à absorber les chocs pendant les sauts sur step.
Entre le blanc classique et les motifs originaux, impossible de ne pas trouver son bonheur parmi les chaussettes Nike !
3. Claquettes Nike
Pour garder des chaussures de training dans un état impeccable, le mieux c'est de les porter uniquement pour s'entraîner. Alors, pour aller à la salle de CrossFit, une paire de sandales ou de claquettes Nike est une bonne idée. Des chaussons ou des claquettes confortables sont parfaits pour reposer les pieds entre deux entraînements.
Les claquettes intégrant la technologie Nike Air sont idéales pour l'amorti, le confort et le maintien. D'autres modèles présentent une doublure chaude en tissu Fleece pour les journées froides. Mais si tu préfères miser sur la simplicité, choisis une paire de tongs classiques. C'est toujours un cadeau apprécié.
4. Vêtements de sport Nike Pro
Les vêtements de training Nike Pro sont conçus pour les performances sportives de haut niveau à la salle. Shorts, leggings, débardeurs et vêtements première couche isolants, il y a dans cette collection des vêtements de training anti-transpirants pour toutes les conditions météo et tous les types d'entraînement.
5. Gourdes Nike
Une gourde Nike est un cadeau abordable et pratique pour les fans de Cross-Fit. Choisis un modèle en acier inoxydable qui garde les liquides froids pendant toute la journée. En plus, cette matière résiste bien aux chocs. On peut donc l'embarquer dans un sac de sport sans crainte de la fissurer ou de renverser son contenu.
Nike propose aussi des modèles en plastique souple pour permettre aux athlètes de s'hydrater en vitesse pendant leurs périodes de repos. Les joints étanches et les bouchons rabattables évitent aussi les fuites. Pour les longues séances ou les entraînements par temps chaud, il existe aussi un grand modèle de 2 litres.
6. Sacs de sport Nike
Avec un sac de sport Nike, c'est facile d'organiser tout son équipement. Grâce à toutes les poches de ces sacs à dos et sacs de sport, on peut ranger plein d'affaires, comme une corde à sauter ou des vêtements de rechange. Un sac résistant avec des poches permet de séparer les équipements propres des affaires trempées de sueur.
(Contenu apparenté : 13 essentiels Nike à glisser dans son sac de sport)
7. Brassières de sport Nike
Dos nageur classique, encolure haute, fermeture sur le devant, maintien normal ou supérieur… Tu trouveras des tonnes de brassières de sport Nike adaptées aux sports de haute intensité comme le CrossFit.
Pour le CrossFit, le tissu anti-transpirant est absolument nécessaire. Assure-toi de choisir un modèle intégrant la technologie Nike Dri-FIT. Et si tu cherches un modèle à maintien supérieur, opte plutôt pour une brassière Nike Alpha. Ces brassières de sport présentent du rembourrage, des bretelles réglables et des bonnets encapsulés pour offrir une tenue ultra-personnalisée et confortable.
Sinon, tu peux aussi choisir une brassière à maintien normal ou supérieur comme la Nike Swoosh classique. Ces brassières offrent une sensation de compression et de maintien, avec des bretelles larges et des coutures plates. Les modèles Swoosh à maintien supérieur présentent un soutien structuré et un bandeau réglable pour maintenir la poitrine bien en place.
(Contenu apparenté : Comment trouver ta taille de brassière de sport Nike ?)
8. Une carte cadeau Nike
En cas de doute, une carte cadeau Nike est la solution gagnante. Si tu manques de temps ou si tu ne sais pas quoi acheter, une carte cadeau permet à chaque fan de CrossFit de choisir son cadeau préféré. Tu peux offrir une carte cadeau Nike par e-mail, par courrier ou en main propre.
Rédaction : Emily DiNuzzo