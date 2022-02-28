Quelle devrait être la durée d'un entraînement ?

En ce qui concerne les entraînements de cardio, plusieurs séances fractionnées n'équivalent pas à une séance complète. Une étude montre que, pour développer sa capacité d'aérobie, le corps doit être soumis à un effort cardiovasculaire soutenu. Trois mini-séries de 10 minutes réparties à travers la journée ne suffisent pas. « Avec des périodes de récupération aussi longues, votre rythme cardiaque s'accélère provisoirement, mais il redescend relativement vite », explique Martin Gibala, professeur à l'université McMaster de l'Ontario, qui a mené l'étude en question. « Lorsqu'ils sont espacés, les exercices de type cardiovasculaires n'apportent rien. »



Même si ces mini-séances d'exercice ne contribuent pas à votre entraînement cardio, les études suggèrent qu'elles peuvent booster la force et la fonction musculaire, mais aussi améliorer vos chances de rester en bonne santé plus longtemps. De fait, des chercheurs néo-zélandais ont établi que six mini-séances d'une minute d'activité intense, réalisées peu après les repas, peuvent aider à contrôler le taux de glycémie plus efficacement qu'une séance continue de 30 minutes. Peut-être parce que les intervalles d'exercice intensif permettent de mieux gérer la sensibilité à l'insuline.



Selon une étude de l'université du Mississippi, un petit nombre de soulevés de poids très lourds (on parle ici d'un maximum d'une répétition) serait aussi bénéfique pour votre renforcement que quatre séries de huit à 12 répétitions, probablement parce que l'effort musculaire est comparable, même s'il est différent.



« Pour les exercices de résistance, les mini-séances offrent vraisemblablement les mêmes avantages que les entraînements réalisés d'un trait », explique Martin Gibala, qui a lui-même testé la méthode pour rester en forme lorsqu'il n'était pas en mesure de se rendre à la salle de sport. Pour le renforcement musculaire, du moment que le volume d'exercice reste le même, votre corps ne perçoit probablement pas la différence entre un circuit de musculation réalisé en une seule fois ou réparti sur toute la journée.