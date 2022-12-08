Le jus de cornichons est-il bon pour la santé ? Des spécialistes en diététique nous disent tout sur ses potentiels bienfaits

Peu de recherches ont été faites pour savoir si oui ou non, le jus de cornichons pouvait contribuer à atténuer les crampes musculaires ou même participer à la réhydratation. L'hypothèse est la suivante : le jus de cornichons pourrait être utile grâce à sa forte teneur en sodium et en vinaigre. Quand on transpire lors d'un entraînement, étant donné que la sueur contient du sodium, il est important de refaire le plein d'électrolytes pour prévenir les crampes musculaires et la déshydratation.

Un essai clinique contrôlé randomisé publié en 2009 dans le Journal of Athletic Training s'est intéressé aux variations du taux d'électrolytes dans le sang après la consommation de trois liquides différents : du jus de cornichons, de l'eau et une solution classique à base de glucides et d'électrolytes. L'étude portait seulement sur neuf hommes, mais les chercheurs ont découvert qu'il n'y avait pas de différence significative entre ces différentes boissons en matière de concentration en électrolytes.

En 2010, un article de recherche publié dans le Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise examinait si oui ou non, le jus de cornichons raccourcissait la durée des crampes musculaires. Dans le cadre de cette étude réalisée à petite échelle (là encore, seulement neuf participants), des crampes musculaires ont été provoquées chez neuf hommes qui n'étaient pas suffisamment hydratés. Après une stimulation nerveuse et le déclenchement de crampes musculaires, les participants ont consommé soit une petite quantité de jus de cornichons, soit de l'eau déminéralisée (de l'eau sans ions).

L'étude a révélé que le jus de cornichons raccourcissait la durée des crampes par rapport à l'eau et soulageait plus vite les crampes que le fait de boire de l'eau ou de ne rien boire du tout. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de changement conséquent au niveau du taux d'électrolytes, ce qui signifie que ce n'était probablement pas la teneur en électrolytes du jus de cornichons qui avait eu une incidence sur les crampes musculaires.

Si le raccourcissement de la durée des crampes n'était pas dû aux électrolytes, les chercheurs ont supposé qu'il y avait un autre mécanisme en jeu. Ce même article de recherche datant de 2010 suggérait que l'effet du jus de cornichons sur les crampes musculaires était dû à sa teneur en acide acétique (vinaigre). Il est probable (même s'il n'y a pas encore assez de recherches pour appuyer cette idée) que le goût aigre de l'acide acétique stimule les récepteurs du système nerveux situés à l'arrière de la gorge. En théorie, cela déclencherait un réflexe qui augmenterait ce qu'on appelle l'activité des neurotransmetteurs inhibiteurs. Les neurotransmetteurs inhibiteurs empêchent la transmission des messages (comme un message disant à une cellule musculaire de se contracter) au sein du système nerveux. Si l'activité des neurotransmetteurs est inhibée, les crampes musculaires s'atténuent.