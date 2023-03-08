La meilleure boisson de récupération après un entraînement d'après les spécialistes

Un apport en nutriments juste après une séance de sport intense permet à ton corps de se régénérer, mais aussi de se préparer aux futurs entraînements : consommer une boisson de récupération optimisera tes séances.

« La phase de récupération après l'entraînement est indispensable. Elle permet de reconstituer les réserves de glycogène et de réparer les minuscules déchirures qui se forment dans les tissus musculaires pendant l'effort », explique Marissa Miller, coach personnelle certifiée par l'ACE, titulaire d'un certificat en nutrition à base de plantes du T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies de l'Université Cornell. Le glycogène stocke le glucose et les glucides. C'est aussi la principale source d'énergie de l'organisme.

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Après avoir transpiré et évacué beaucoup d'électrolytes, consommer des aliments et boissons riches en nutriments permet à l'organisme « de stimuler la croissance et le renforcement musculaires, tout en réduisant les potentielles douleurs musculaires à retardement », explique la coach Miller.

Avant de te présenter la meilleure boisson de récupération recommandée par les spécialistes, voici quelques informations importantes à retenir sur la récupération et le plein d'énergie.