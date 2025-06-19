Nike Structure 26 : la nouvelle référence en matière de maintien, de confort et de performance

Nike Structure 26 : une nouvelle référence en matière de maintien, de confort et de performance
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La dernière chaussure de la gamme Structure intègre un système de maintien avancé pour permettre aux athlètes d'enchaîner les kilomètres en toute confiance.
Ce qu'il faut savoir :
- Système de maintien au milieu du pied : c'est notre meilleur système de stabilité à ce jour. Son niveau de maintien élevé est idéal pour courir en toute confiance.
- Amorti ReactX : on a revisité la semelle intermédiaire de la Structure 26 avec une mousse ReactX souple.
- Une histoire de confiance : la Structure 26 est l'évolution d'une chaussure créée il y a 30 ans. Elle était alors pensée pour les athlètes à la recherche de stabilité et de transitions fluides.
Tu cherches une chaussure conçue pour réduire l'éversion de la cheville ? La Structure 26 est faite pour toi. Que ce soit pour des runs quotidiens courts ou que tu t'entraînes sur des distances plus longues, ce modèle t'apporte la stabilité et l'amorti dont tu as besoin pour donner libre cours à ta passion du running.
Avec sa stabilité optimale et sa semelle intermédiaire en mousse ReactX, les athlètes peuvent se donner à fond en toute confiance.
« Les athlètes qui ont besoin de maintien sont au cœur de notre réflexion, explique Ashley Campbell, Expert Product Line Manager de Nike Running. Avec la Structure, on cherche à leur donner confiance et à faire preuve de cohérence. On veut apporter une touche de dynamisme à un segment de gamme qui était jusqu'à présent considéré comme ennuyeux et rigide. »
« Avec la Structure, on cherche à donner confiance aux athlètes et à faire preuve de cohérence. On veut apporter une touche de dynamisme à un segment de gamme qui était jusqu'à présent considéré comme ennuyeux et rigide. »
Ashley Campbell
Toujours innover
Chez Nike, on cherchait à créer une version améliorée de la Structure 25. L'équipe de design a remplacé l'ancienne mousse par la technologie ReactX, notre meilleur système d'amorti. En plus de sa souplesse, la nouvelle chaussure offre une meilleure transition talon-pointe que la Structure 25.
« Le point fort de la Structure 26, c'est son confort total, sans être trop souple, analyse Cole Hocker, athlète Nike et médaillé d'or. Elle offre le combo parfait entre confort et maintien, ce qui me permet d'être plus constant à l'entraînement. »
Mais la nouvelle mousse n'est pas la seule innovation. Au cœur de la Structure 26, on retrouve le système de maintien au milieu du pied Nike qui améliore la stabilité dans les phases cruciales de la foulée des athlètes. C'est important si tu as tendance à la surpronation quand tu cours. La plateforme te donne la stabilité nécessaire pour des transitions fluides, sans avoir à contrôler tous tes mouvements.
La Structure 26 est aussi équipée d'une nouvelle empeigne en mesh et d'une semelle extérieure revisitée, pour toujours plus de confort et des performances optimales. Avec le rembourrage amélioré de l'empeigne, c'est un modèle qui ira à différentes formes de pied tout en conservant un excellent niveau de maintien. La chaussure offre aussi une adhérence exceptionnelle et est très résistante dans les zones à fort impact.
Tout repose sur les tests
Aucune des innovations de la Structure 26 n'aurait pu voir le jour sans un processus de test complet. C'est grâce à une étroite collaboration avec le Nike Sport Research Lab que les designers ont pu valider leur nouveau modèle.
Au final, l'équipe a créé une chaussure de running sur route stable et confortable pour les pros comme pour les athlètes du quotidien, qui veulent enchaîner les kilomètres en toute confiance.
La Nike Structure représente l'une des trois catégories de chaussures de running sur route. Ses points forts sont l'amorti et le maintien, pour une foulée plus stable. La Vomero, quant à elle, intègre un amorti énorme pour un confort inégalé. Et enfin, la Nike Pegasus se caractérise par un retour d'énergie constant grâce à un amorti réactif. Ces chaussures de running permettent aux athlètes de choisir le type d'amorti qui leur convient le mieux, peu importe la distance ou l'environnement de leurs runs.
Tu ne sais toujours pas quelle chaussure de running choisir ? Découvre le Nike Running Shoe Finder.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qui distingue la Structure 26 des modèles précédents ?
La Structure 26 possède l'un des meilleurs systèmes d'amorti de Nike : la mousse ReactX. C'est la première fois qu'elle est utilisée dans une chaussure Nike Structure. Nike a également supprimé l'unité Air à l'avant-pied pour une foulée plus fluide. L'empeigne a également été confectionnée dans des matières plus douces et moelleuses, pour encore plus de confort.
Pour quels types de runs la chaussure est-elle la mieux adaptée ?
La Structure 26 est conçue pour l'ensemble de la communauté running, des novices aux pros. Elle convient aux personnes qui recherchent de la stabilité et des transitions fluides, ainsi qu'un maintien renforcé. Ce modèle conçu pour l'entraînement quotidien est optimisé pour les runs longs et s’adresse aux athlètes qui refusent les limitations associées aux systèmes de maintien classiques.