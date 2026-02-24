Pegasus 42 : une évolution majeure de la chaussure de running sur route emblématique de Nike

La Pegasus 42 : nouvelle version surboostée de la chaussure de running Nike tant appréciée
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Le dernier modèle Pegasus est le plus réactif à ce jour, tout en restant fidèle à son héritage de chaussure de running préférée des athlètes pour le quotidien.
- La Nike Pegasus 42 est une chaussure de running sur route pour le quotidien, avec un amorti réactif et un meilleur retour d'énergie que les versions précédentes, grâce à son unité Air Zoom incurvée sur toute la longueur.
- Un amorti supplémentaire à l'avant-pied et une empeigne légère et respirante qui épouse étroitement la forme du pied font de cette nouvelle Pegasus le modèle le plus confortable et le plus stable à ce jour.
- La Pegasus 42 présente un look élégant qui prend vie dans plusieurs coloris.
- La silhouette devrait sortir le 9 avril 2026 sur nike.com et chez certains revendeurs.
Caractéristiques et performances de la Nike Pegasus 42
Les fans de la Nike Pegasus et les adeptes du running du monde entier pourront bientôt enfiler la Pegasus 42, la toute nouvelle version de la chaussure de running sur route, célèbre pour son confort, sa réactivité et sa légèreté.
Lancée pour la première fois en 1982, la Pegasus est la chaussure de running la plus ancienne et la plus vendue de Nike. Elle met l'accent sur un amorti réactif, pour un confort tout au long de la journée. La Pegasus 42 conserve ce qui a fait son succès, avec quelques améliorations technologiques ciblées, donnant naissance au modèle le plus réactif et performant de la gamme.
Améliorations et principales différences de la Nike Pegasus 42
L'amélioration la plus notable de cette chaussure de running populaire est son unité Air Zoom incurvée sur toute la longueur. Elle offre une sensation puissante et ultra-réactive similaire à une chaussure de course sur route Nike. D'ailleurs, cette nouvelle conception donne à la Pegasus 42 un retour d'énergie supérieur d'au moins 15 % à celui de la Pegasus 41.
« J'ai grandi dans un magasin spécialisé dans le running, et j'ai pu observer la passion et l'attrait pour la franchise Pegasus au fil de années », explique l'athlète Nike Ethan Strand, champion NCAA du 3 000 m en salle. « La Pegasus 42 est une évolution palpitante, au ressenti familier, mais avec une foulée améliorée. Quand je prends ma paire pour courir, je sens l'air sous mes pieds, ce qui me donne plus de puissance à chaque foulée. »
Principales mises à jour :
- +15 % de retour d'énergie par rapport à la Pegasus 41
- Unité Air Zoom incurvée sur toute la longueur pour une propulsion puissante
- Semelle intermédiaire en mousse ReactX pour un amorti réactif
- Amorti supplémentaire à l'avant-pied sans augmentation de la hauteur de la semelle
- Système de maintien au milieu du pied amélioré
- Semelle de propreté entièrement moulée
- Empeigne légère et respirante
- Semelle extérieure modernisée avec adhérence améliorée
Amorti, maintien et expérience de running
La toute dernière version de la Pegasus propulse l'amorti et le maintien à un tout autre niveau : elle est idéale, quel que soit le rythme. Avec la même semelle intermédiaire en mousse ReactX que la version précédente, la Pegasus 42 intègre un amorti supplémentaire, notamment au niveau de la pointe. Une structure à ressort innovante apporte plus d'amorti sans augmenter la hauteur totale de la chaussure.
Parmi les autres caractéristiques, on retrouve un nouveau système de maintien au milieu du pied, une semelle de propreté entièrement moulée et une empeigne légère et respirante qui s'adapte parfaitement au pied. En plus de ces améliorations technologiques passionnantes, une semelle extérieure modernisée permet non seulement des transitions en douceur, mais offre également une adhérence améliorée pour s'attaquer à une variété de surfaces.
Design et coloris
Esthétiquement, la Pegasus 42 présente un design attrayant, avec une semelle intermédiaire élégante et un logo Pegasus revisité. La dernière version de la chaussure de running tant appréciée se décline dans une variété de coloris qui attirent l'œil, allant des couleur les plus originales et lumineuses aux tons les plus neutres.
« Nous avons pris les éléments de la franchise Pegasus que les runneurs et runneuses préféraient pour sortir la meilleure version à ce jour avec la Pegasus 42 », explique Elliott Heath, expert senior en chaussures de running chez Nike. Cette chaussure est un numéro d'équilibriste entre différents éléments cohérents qui ressemblent et semblent connectés à l'ADN des Pegasus, mais avec quelques innovations pour la rendre encore plus iconique, comme Nike seul sait le faire. »
Intégration de la Pegasus dans la gamme de chaussures de running sur route de Nike et lancement
Informations sur la date
La Pegasus est l'un des trois modèles centrés sur l'athlète qui composent la gamme de chaussures de running sur route de Nike, apportant tous un maximum de confort grâce à l'amorti. Chaque chaussure de la gamme met l'accent sur un type spécifique d'amorti, de l'amorti réactif de la Pegasus à l'amorti stable de la Structure en passant par l'amorti maximal de la Vomero.
La Nike Pegasus 42 sortira le 9 avril 2026 sur nike.com et chez certains revendeurs.
FAQ sur la Nike Pegasus 42
Quelle est la date de sortie de la Nike Pegasus 42 ?
La Nike Pegasus 42 sortira le 9 avril 2026.
Où puis-je acheter la Nike Pegasus 42 ?
Elle sera disponible sur nike.com et chez certains revendeurs.
La Nike Pegasus 42 est-elle une chaussure de running ?
Oui. La gamme Nike Pegasus est largement considérée comme l'une des meilleures gammes de chaussures de running, adaptées à toutes les situations et idéales pour l'entraînement quotidien. Depuis son lancement en 1982, elle est utilisée pour le running sur route quotidien, l'entraînement longue distance, les runs tranquilles, les efforts de tempo et la course à pied en général.
La Nike Pegasus 42 a-t-elle plus d'amorti que la Pegasus 41 ?
Oui. La Pegasus 42 offre un retour d'énergie supérieur d'au moins 15 % à celui de la Pegasus 41 et intègre un amorti supplémentaire à l'avant du pied, pour un run avec plus de propulsion et de réactivité tout en conservant le confort caractéristique de la franchise.
Qu'est-ce qui fait la réputation de la Nike Pegasus ?
La Nike Pegasus est surtout connue pour son amorti réactif et son retour d'énergie amélioré, ce qui en fait une chaussure de running sur route fiable au quotidien, idéale pour enchaîner les kilomètres et varier les entraînements.
La Nike Pegasus 42 est-elle une chaussure de stabilité ?
Non. La Pegasus 42 est une chaussure de running neutre. Elle n'intègre pas d'éléments de stabilité traditionnels comme que des renforts médians ou des systèmes de guidage structurés. Les runneurs et runneuses qui ont besoin d'un peu plus de maintien peuvent envisager des modèles comme la Structure.
Quelle est la meilleure chaussure Nike pour le running quotidien ?
Pour de nombreux runneurs et runneuses, la Nike Pegasus est l'une des meilleures chaussures pour le running quotidien grâce à son équilibre entre amorti, réactivité et résistance.
La Nike Pegasus 42 est-elle adaptée à la vitesse ?
Oui. La Nike Pegasus 42 permet de courir avec plus de propulsion grâce à son unité Air Zoom incurvée sur toute la longueur et un retour d'énergie supérieur d'au moins 15 % à celui de la Pegasus 41. Elle est donc bien adaptée aux runs d'entraînement plus rapides et aux efforts de tempo tout en conservant un maximum de confort.
Quelle est la durée de vie de la Nike Pegasus 42 ?
La plupart des runneurs et runneuses peuvent s'attendre à ce que les chaussures Nike Pegasus durent entre 500 et 800 km, en fonction du poids corporel, de la surface de running, de la démarche et de l'utilisation globale.