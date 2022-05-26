Comment se débarrasser de l'odeur de transpiration sur les tenues d'entraînement
Vous adorez transpirer mais vous détestez l'odeur de transpiration persistante sur vos tenues de sport ? Suivez ces cinq conseils pour vous en débarrasser.
Matériel
- Vinaigre blanc
- Bicarbonate de soude
- Lessive
Outils
- Récipient d'une capacité de 4 litres environ
Même si une séance de sport intensive apporte souvent un sentiment de satisfaction, l'odeur tenace qui reste sur les vêtements de sport (même une fois lavés) peut poser problème lorsqu'il s'agit de se préparer pour retourner à la salle de sport.
Les vêtements de sport absorbent la transpiration tout au long de votre entraînement. Certains types de tissu, comme le coton, ont tendance à retenir l'humidité. D'autres matières, comme le polyester que l'on trouve dans les vêtements Nike Dri-FIT, vous aident à garder la peau sèche et fraîche en dispersant l'humidité sur toute la surface du tissu pour qu'elle s'évapore plus vite.
Quelle que soit la composition de vos vêtements de sport, l'odeur de transpiration peut s'avérer tenace, même après un passage au lave-linge. Découvrez cinq astuces pour éliminer ces odeurs de vos vêtements de sport.
Comment se débarrasser de l'odeur de transpiration sur les tenues d'entraînement
1.Laissez sécher vos habits avant de les laver
Même si vos vêtements de sport sont fabriqués à base de polyester, une matière qui sèche rapidement, ou de tissus haute performance qui évacuent l'humidité, ils ne sècheront pas forcément complètement si vous les jetez dans le panier à linge ou si vous les laissez au fond de votre sac de sport.
Les bactéries responsables des mauvaises odeurs prolifèrent dans les environnements humides. Le fait de suspendre votre équipement de sport peut donc contribuer à limiter la prolifération des bactéries et ainsi réduire les chances que de mauvaises odeurs ne s'installent.
2.Faites-les pré-tremper dans du vinaigre et du bicarbonate de soude
La combinaison de deux produits de base qu'on a tous chez soi (le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude) peut être efficace contre les mauvaises odeurs. Le vinaigre blanc est un désodorisant naturel, et le bicarbonate de soude possède des propriétés alcalines. Ces deux produits contribuent donc à désodoriser et à désinfecter les vêtements.
Avant de mettre vos vêtements de sport dans la machine à laver, remplissez d'eau froide un grand récipient d'une capacité d'environ 4 litres (ou même votre lavabo). Ajoutez ensuite une tasse de vinaigre blanc et une tasse de bicarbonate de soude. Plongez vos habits pleins de sueur dedans et laissez-les tremper pendant au moins 30 minutes avant de lancer un cycle de lavage. Inutile de les faire sécher d'abord, vous pouvez les mettre directement en machine.
Si vous n'avez pas le temps de les plonger dans un bain de vinaigre et de bicarbonate de soude, vous pouvez ajouter une tasse de vinaigre blanc directement dans votre lave-linge avec la lessive. N'ayez pas peur que l'odeur du vinaigre reste sur les vêtements : elle disparaîtra au lavage.
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3.Allez-y doucement sur la lessive
Vous n'aurez pas forcément un meilleur résultat en mettant plus de lessive. En réalité, la lessive peut avoir un effet contre-productif lorsque vous en utilisez trop. Les lessives et autres produits pour le linge peuvent laisser un résidu sur les vêtements de sport, qui peuvent emprisonner les mauvaises odeurs. Utilisez la quantité de lessive préconisée, mais évitez d'en mettre plus.
4.Évitez l'adoucissant
Tout comme la lessive, l'adoucissant peut laisser une fine pellicule, susceptible d'emprisonner les bactéries et les mauvaises odeurs au fil du temps. Même si l'adoucissant peut rendre certains vêtements doux et leur donner une bonne odeur, il vaut mieux éviter d'en utiliser pour les vêtements de sport.
Conseil : une eau trop chaude peut endommager les fibres des tissus haute performance. Pour nettoyer vos vêtements de sport, privilégiez donc un programme à froid pour linge délicat. Cela évitera que vos habits ne rétrécissent ou ne se déforment. Autant que possible, laissez sécher vos vêtements de sport à l'air libre. Si vous avez besoin d'utiliser le sèche-linge, optez pour un programme sans chaleur ou à faible intensité.
5.Retournez vos vêtements et lavez-les avec des tissus similaires
Pour une efficacité optimale, retournez vos vêtements de sport avant de les mettre en machine. Étant donné que les bactéries responsables des mauvaises odeurs ont tendance à se développer surtout à l'intérieur des vêtements, le fait de les retourner permet un lavage plus approfondi.
Même si cela peut vous sembler pratique de laver vos serviettes, vos sweats à capuche et vos jeans ensemble, il vaut mieux éviter de laver vos vêtements de sport avec des matières molletonnées. Des peluches peuvent rester accrochées aux habits de sport, qui vont finir par boulocher. Les tissus épais comme le denim et toutes les pièces ornées de boutons ou de zips doivent également être lavés séparément pour éviter qu'ils n'endommagent les tissus fragiles des vêtements de sport.
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Texte original : Claire Tak