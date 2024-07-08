Comment bien choisir l'ajustement de tes chaussures de running ?
Guide d'achat
Tu te demandes comment vérifier l'ajustement de tes chaussures de running ? Nos spécialistes Nike Running te disent tout.
Chaque athlète a ses préférences en termes de chaussures de running. Et c'est exactement pareil pour l'ajustement de la chaussure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Le plus important, c'est le confort des pieds, explique Lydia O'Donnell, coach Nike Running.
« L'ajustement d'une chaussure de running dépend des préférences de chacun et chacune. Une partie des athlètes aiment avoir un peu d'espace dans la chaussure, notamment pour que les orteils puissent respirer. D'autres préfèrent courir avec une chaussure bien ajustée et un bon maintien. « Trouver l'équilibre parfait peut prendre du temps. Mais l'essentiel pour commencer, c'est de trouver le niveau de confort "normal" ».
Pour t'aider dans ta recherche, nous avons demandé conseil aux experts et aux coachs de running Nike. Voici leurs réponses à toutes tes questions pour te permettre de trouver l'ajustement parfait.
Comment vérifier l'ajustement des chaussures de running ?
Encore une fois, tout est une question de préférences. Mais tout dépend aussi de tes objectifs (gagner en vitesse ou parcourir plus de distance) et du terrain sur lequel tu cours (route ou sentiers).
« L'important, c'est de choisir une chaussure adaptée à ton run. La chaussure de running idéale, c'est celle qui t'assure beaucoup de confort et qui t'aide à rester focus sur ton run, explique Dave Ridley, coach Nike Running. Quand je cours vite, j'aime cette sensation de puissance et de dynamisme. Et quand je fais un jogging, je préfère la sensation de souplesse et de réactivité. »
Doit-on choisir une pointure au-dessus pour ses chaussures de running ?
Tu as déjà entendu dire qu'il fallait prendre la taille au-dessus quand on achète des chaussures de running ? En effet. « Quand tu cours, le mouvement exerce une force considérable sur les jambes et les pieds au moment de l'impact. En général, le pied s'aplatit et les orteils s'écartent, explique Dave. Et pour effectuer ce mouvement, le pied a besoin d'espace au niveau de la pointe. C'est donc pour ça qu'il faut choisir une pointure légèrement plus grande que celle que tu portes au quotidien.
Mais attention : la chaussure de running ne doit pas être trop grande non plus. Selon Lydia, il ne faut pas laisser trop d'espace au niveau de la pointe. « Quand tu portes une chaussure de running trop grande, tu as l'impression que ton pied est plus lourd et que tu cours plus lentement. »
Une chaussure de running doit-elle être légèrement ajustée ou ample ?
Idéalement, il faut trouver l'équilibre parfait. Ta chaussure de running ne doit être ni trop ajustée, ni trop lâche. « Une chaussure trop serrée empêche le sang de circuler normalement, ce qui peut provoquer des douleurs. Mais avec une chaussure trop ample, ton pied perd en stabilité et en assurance, explique Dave. La clé, c'est de trouver le bon équilibre afin que la chaussure n'exerce pas trop de pression sur certaines zones du pied. »
Comment déterminer ma pointure ?
Même si l'ajustement des chaussures de running dépend de tes préférences personnelles, il faut aussi choisir la bonne pointure. Si tu ne connais pas ta pointure exacte (elle peut varier avec le temps), rends-toi en magasin Nike ou dans un magasin spécialisé qui vend des chaussures Nike pour mesurer ton pied, explique Andrew Bumbalough, Product Line Manager chez Nike pour les chaussures de running..
« En général, la personne qui t'aidera commencera par mesurer ton pied à l'aide d'un pédimètre de Brannock pour déterminer la bonne pointure ». Après, c'est à toi de choisir la paire qui te convient le mieux.
Dave a une bonne nouvelle pour toi : « Les chaussures de running Nike sont conçues pour tailler normalement. Une fois que tu as trouvé la pointure qui correspond le mieux à tes besoins, tu peux choisir la même pointure pour différents modèles ».
Comment savoir si j'ai trouvé le bon ajustement ?
« Les chaussures de running sont conçues pour être conformes à la taille indiquée. Il devrait y avoir l'équivalent d'une largeur de pouce entre le gros orteil et le bout de la chaussure », explique Andrew. Lydia précise que si tu préfères les modèles plus ajustés, tes orteils peuvent toucher l'extrémité de la chaussure. À condition qu'ils ne se recroquevillent pas ! Cette mauvaise position du pied risque d'entraîner des blessures.
Autre astuce de Dave pour vérifier l'ajustement : mets ta chaussure, pose un pied à plat et plie légèrement le genou. « Si tu peux glisser un doigt ou un doigt et demi derrière le talon, l'ajustement est parfait », explique-t-il. N'oublie pas que les pieds sont souvent de tailles légèrement différentes. Et c'est tout à fait normal (et habituel). Il se peut donc que tu doives adapter ta pointure.
Rédaction : Kylie Gilbert