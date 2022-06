Comment trouver les meilleures chaussures de running neutres pour vous

La terminologie utilisée pour les chaussures de running peut être quelque peu intimidante, mais les experts dans ce domaine affirment que la catégorie des chaussures neutres est relativement facile à comprendre.

L'American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) explique qu'une chaussure de running neutre est dépourvue de cale médiale (un élément rigide placé dans la semelle intermédiaire d'une chaussure), ce qui signifie qu'elle ne soutient pas autant la voûte plantaire qu'une chaussure dédiée à la stabilité ou dotée du contrôle des mouvements. Une chaussure neutre dessine également une courbe du talon jusqu'à la pointe, tout le long de la voûte plantaire, et elle est adaptée aux personnes qui présentent une pronation neutre, c'est-à-dire dont le pied penche légèrement vers l'intérieur à chaque pas.

Howard E. Friedman, podologue et fondateur du cabinet de podologie Suffern Podiatry basé à Suffern, dans l'État de New York, affirme que la plupart des runners et runneuses devraient opter par défaut pour des chaussures de running neutres. À moins bien sûr que vous ne souffriez d'un problème musculo-squelettique connu qui nécessite un maintien supplémentaire. Généralement, les deux principaux types de chaussures sont les suivants : les modèles de running dédiés à la stabilité (chaussures stables) et ceux à foulée neutre (chaussures neutres). En cas de doute, nous vous conseillons de commencer par une chaussure neutre.

« Les chaussures stables sont conçues pour offrir plus de soutien au niveau de la voûte plantaire, explique le Dr Friedman. Pour cela, on ajoute de la matière au niveau de la cambrure de la chaussure, et on augmente l'épaisseur du talon pour surélever et soutenir davantage la voûte plantaire. Une chaussure neutre ne présente pas autant de matière au niveau de la cambrure, et son talon affiche une épaisseur uniforme (il n'est pas plus épais à un endroit qu'à un autre). Par conséquent, une chaussure neutre est généralement plus légère qu'une chaussure stable. »

N'oubliez pas que les chaussures stables sont surtout adaptées en cas de surpronation ou de pieds plats. Une chaussure dotée du contrôle des mouvements est un peu plus lourde qu'une chaussure stable, et elle aide les runners et runneuses présentant une surpronation très marquée à limiter les mouvements excessifs du pied.

« Une chaussure stable ou dotée du contrôle des mouvements est conçue pour compenser la pronation excessive, lorsque le pied s'incline [trop] vers l'intérieur après l'impact avec le sol », explique Seth Kopf, coach de running, patron de Kopf Running et expert certifié par le Road Runner's Club of America et l'USA Track and Field.

Les adeptes du running cherchant à améliorer leur foulée ou leur façon de courir peuvent facilement s'y perdre parmi toutes les caractéristiques disponibles dans une chaussure. D'après Mary Johnson, coach de running certifiée par l'USATF et fondatrice de Lift | Run | Perform, il est inutile de chercher à avoir une foulée parfaite. Elle conseille plutôt aux runners et runneuses de choisir une chaussure qui permette à leurs pieds et à leur corps de faire le plus gros du travail, par opposition à une chaussure qui travaillerait à leur place.

Si vous n'avez aucun problème ni déséquilibre flagrant, le fait de choisir une chaussure neutre évitera que ce que Mary Johnson appelle le « guidage externe » ne prenne le contrôle lorsque vous courez. En effet, une étude de 2018 a révélé que les chaussures maximalistes (c'est-à-dire dédiées à la stabilité ou dotées du contrôle des mouvements) pouvaient pousser l'athlète à trop se reposer sur la chaussure pour réduire la force de l'impact au sol qui survient à chaque foulée. Les auteurs de l'étude ont conclu que les novices ayant opté pour des chaussures maximalistes au détriment de chaussures neutres subissaient une force d'impact plus élevée, ce qui pourrait augmenter leur risque de blessure sur le long terme.